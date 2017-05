Venezuela, la larga agonía

Por: JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

Igual que muchos otros observadores, hemos esperado que los militares, el verdadero respaldo del chavismo venezolano, al producirse más de nueve muertos en las manifestaciones públicas en contra de Maduro, lo sacarían del Palacio de Miraflores. Aparentemente, están obstinados de tal manera que, prefieren hundir su institución, antes que fallarle al sátrapa que tanto daño le hace a Venezuela.

Ese es un país de dictadores. El penúltimo de ellos, Pérez Jiménez, solo fue posible derribarlo por la unión de los demócratas con los militares. Por supuesto, la Fuerza Armada Venezolana no estaba tan intrincada con el poder público; Cuba no ejercía liderazgo de ahora entre sus filas; ni tampoco el narcotráfico constituía una línea roja para que los traficantes, supieran que la caída del régimen, les haría terminar en una dura cárcel de los Estados Unidos. Ahora estos factores están presentes, así como el concepto que, para gobernar hay que dividir a los pobres, entre los que reciben todo del estado omnipotente y despilfarrador y los que por no querer vender su libertad personal, no estiran la mano ante los gobernantes. Aunque Maduro es un fracaso, y su régimen ha empobrecido a Venezuela, todavía hay gente que por razones ideológicas, respaldan irracionalmente a un grupo de dirigentes encargados de empobrecerlos en forma metódica y cruel.

Por eso la agonía de ese régimen ha sido tan larga. Se puede decir que posiblemente ningún otro pueblo del continente – talvez la excepción ha sido México – ha tenido mayores sufrimientos que Venezuela. Con la diferencia que en México los pobres y maltratados peones, se alzaron en armas y se enfrentaron con los opresores. En Venezuela, en cambio solo hay un bando armado. El otro, pone la cara, llora ante los efectos de los gases lacrimógenos. Y pone los muertos que para cuando escribimos, suman veinte y tres, caídos ante las envestidas de las autoridades transformadas en opresores de su pueblo.

América Latina ha sido, en términos globales, muy complaciente con los populistas venezolanos. La diplomacia de Chávez, basada en el petróleo regalado, hizo que gobiernos como Bolivia, Argentina, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y la mayoría de los países del caribe anglófono, se plegaran bajo un liderazgo rimbombante que, en vez de la pobreza ofrecía la riqueza y la felicidad. Igual que los populistas brasileños, los venezolanos dilapidaron el petróleo, pasando por alto que para distribuir riqueza, hay que producirla previamente.

Estamos seguros que la aplicación de la Carta Democrática, por la OEA, convoque las mejores voluntades del continente, contribuyendo a que cese la confrontación venezolana y que su gobierno deje de ser opresor sobre quienes tiene la obligación de garantizar su libertad. No se trata de fidelidad a ideologías que menosprecian la vida humana, sino que de todo lo contrario: asegurar la paz la libertad y la democracia