Hija de Donald Trump publica un libro de autoayuda para las mujeres

Si Donald Trump ofreció en 1987 en su libro El arte de la negociación sus recetas para triunfar en los negocios, su hija, Ivanka Trump, publica ahora Mujeres que trabajan: Reescribiendo las reglas para el éxito.

La ex modelo, empresaria y asesora presidencial ofrece consejos y citas inspiracionales de cómo ser mujer trabajadora, madre y, no sólo no morir en el intento, sino tener éxito. El libro – dedicado a su marido Jared Kushner y sus tres hijos, Arabella, Joseph y Theodore- está escrito durante la campaña presidencial de Donald Trump.

Acaba de salir a la venta en Estados Unidos y ya ocupa un lugar destacado en las librerías. Ivanka recibirá por el libro 26 millones de dólares, que donará a obras benéficas.

Muchos en Estados Unidos se preguntan si Ivanka Trump, hija y esposa de multimillonarios, puede ir dando lecciones a las mujeres trabajadoras en un país en el que no está garantizada por ley la baja por maternidad pagada, no hay sanidad pública universal, una guardería privada puede costar 2.000 dólares al mes y muchas mujeres tienen que compaginar dos trabajos para poder llegar a final de mes.

Sus detractores consideran que si quiere ayudar a las mujeres debería empezar por la Casa Blanca. Muchos ven la llegada de Donald Trump al Despacho Oval como un paso atrás para las mujeres.

Trump dijo en un vídeo de 2005 que salió a la luz durante la campaña electoral que podía hacer a las mujeres lo que quisiera, incluso “agarrarlas por el coño”, por el simple hecho de ser una estrella.