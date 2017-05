Muere el hombre más viejo del mundo: tenía 146 años y vivía en Indonesia

By :

Un hombre de Indonesia llamado Sodimedjo murió el domingo a los 146 años, según informó la BBC.

Su muerte no desplazó el récord de la francesa Jeanne Louise Calment, quien murió en 1997 a los 122 años, ya que Indonesia comenzó a registrar nacimientos recién en 1900. Sodimedjo, apodado Mbah Ghoto (Abuelo Ghoto), solo podía verificar su edad a partir de documentos propios. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que sus papeles eran válidos.

Al parecer, Mbah Ghoto, fumador empedernido hasta el último momento, fue trasladado al hospital el 12 de abril por problemas de salud desconocidos, pero a los seis días insistió que quería regresar a su hogar. Allí permaneció dos semanas más hasta su muerte.

“Desde que regresó del hospital, sólo comió cucharadas de avena y bebió muy poco”, dijo su nieto Suyanto a BBC. “Sólo duró un par de días, y desde ese momento hasta su muerte se negó a comer y beber”.

En una entrevista con el mismo medio el año pasado, Mbah Ghoto reveló que la clave a su longevidad era la paciencia y que había vivido “una larga vida porque tengo a gente que me ama y que me cuida”.

Sodimedjo, que sobrevivió a cuatro esposas, diez hermanos y a todos sus hijos, era famoso en su pueblo, Sragen, en el Centro de Java, por narrar grandes historias sobre las guerras contra Japón y los colonizadores holandeses.

En una entrevista previa, admitió que empezó a prepararse para este momento en 1992, el año en el cual construyó una lápida: “Lo que quiero es morir”, dijo entonces.

Fue enterrado el lunes por la mañana en un lote del cementerio local que había comprado hace varios años.

“Él no pidió mucho. Antes de morir, sólo quería que nosotros, su familia, lo dejara ir”, dijo su nieto.

Antes que Sodimedjo, otros individuos han alegado haber quebrado el récord de Calment. James Olofintuyi, de Nigeria, decía tener 171 años mientras que Dhaqabo Ebba, de Etiopía, aseguraba tener 163.

No obstante, sin documentos oficiales, sus reclamos no serán reconocidos.