¿Qué son las muelas del juicio?

Son las últimas muelas en aparecer y lo hacen cuando ya somos conscientes de ello, es decir cuando ya hemos dejado la niñez y tenemos mayor entendimiento o un “juicio” desarrollado. Existen cuatro muelas del juicio situadas en la última posición de la línea de la dentadura, al fondo de la boca por cada lado y en ambas líneas dentales superiores e inferiores.

No existe una regla definida para su aparecimiento y tratamiento, sino que depende de cada paciente, las muelas pueden no aparecer jamás ni causar molestia alguna, o pueden hacerlo parcialmente o solo algunas de ellas no las cuatro. Para tranquilidad de los apreciables lectores les comparto que no es necesario remover las muelas del juicio si están correctamente colocadas en la boca y no causan ningún dolor o problemas dentales.

La muela del juicio, la muela cordal o la tercera molar son nombres que se utilizan para denominar la misma pieza dental. Es el diente que con mayor frecuencia no finaliza su proceso normal de aparecimiento o erupción de la encía a la boca.

En el caso de no finalizar su proceso de aparecimiento o erupción, las terceras molares pueden llegar a provocar diferentes complicaciones desde el punto de vista clínico como la periocoronaritis que es una inflamación en la encía que se encuentra encima y alrededor de la muela del juicio en el proceso de salir a la cavidad oral, puede de igual manera formarse caries en la porción dental semi erupcionada, así como provocar un desbalance en la oclusión o cierre normal de las mandíbulas, y otras disfunciones que van a depender de la posición en que se encuentren las terceras molares en cada uno de los maxilares.

Como consecuencia de ser las últimas piezas en concluir su formación es común que las terceras molares se presenten como:

Pieza Retenidas: Cuando la molar no perfora el hueso dando como resultado una retención primaria.

Pieza impactada: es decir que la erupción es retenida por una barrera física, el ángulo de la segunda molar o muela que le precede por ejemplo o una posición anómala del diente.

Pieza Incluida: cuando el diente se encuentra completamente cubierto por el hueso.

Viendo el tema desde el proceso evolutivo de la especie humana existe consenso en que el desarrollo social e intelectual ha provocado un aumento del tamaño del cerebro pero desafortunadamente no ha provocado el mantenimiento ni el aumento en el tamaño de los maxilares sino más bien una disminución. Una dieta más blanda y refinada como la que consumimos hoy en día que por tanto requiere menos masticación ha hecho innecesario un aparato masticatorio poderoso como el de nuestros antepasados y es muy posible que en el futuro las terceras molares vayan a desaparecer completamente del ser humano.

Hoy en día, el número de personas con dientes retenidos (que no han erupcionado) es cada vez mayor, los científicos concluyen que un individuo puede heredar los maxilares pequeños de un progenitor y los dientes grandes del otro o al revés, por lo que tendría mayor probabilidad de padecer retención dentaria.

Cuando el paciente presenta molestias en las terceras molares, lo primero que le solicitamos es tomarse una radiografía panorámica de su cavidad bucal, con los resultados los odontólogos somos capaces de conocer la posición verdadera de las muelas del juicio y sus efectos dentro de la encía, así como determinar el mejor tratamiento a seguir.

No puedo dejar de enfatizar la importancia de visitar a su odontólogo cuando sufra de las molestias iniciales en sus terceras molares, el no hacerlo le traerá consecuencias nada agradables. Las muelas del juicio que vienen en la posición adecuada pero que no tienen espacio para salir o erupcionar lo harán de todas maneras y pueden causar daño o la perdida de la segunda molar. Si no están en la posición adecuada impactan las molares adyacentes produciendo dolor y apiñamiento de sus dientes además de que aun dentro de la encía las terceras molares pueden padecer caries y hasta destruir con su crecimiento el hueso circundante.

Cuando las terceras molares presentan molestias, es muy común que estén infectadas, efecto asociado a una periocoronaritis que explique más arriba, de no tratarse pueden producir un intenso dolor, inflamación del tejido circundante y de la cara, limitación en la apertura bucal, halitosis o mal aliento, sensibilidad con aumento de volumen de los ganglios submaxilares, entre otros problemas.

Si al paciente no le ha salido su tercera molar y es portador de una prótesis inferior o superior, ya sea total o parcial, y esa tercera molar empieza a brotar, el paciente se quejara acerca de que la prótesis no se le adapta y le ocasiona dolor al masticar, síntoma por el que debe visitar a su odontólogo rápidamente.

Regresando a los temas planteados al inicio del artículo, la aparición de las terceras molares no siempre es perjudicial y si las terceras molares están incluidas, retenidas o impactadas debe realizarse la extracción de la pieza en cuestión, pero no necesariamente debe de ser un proceso doloroso o traumático, recuerde que las técnicas quirúrgicas cada día son de más fácil aplicación y menos dolorosas para beneficio del paciente, siempre confiados en manos profesionales de cirujanos con experiencia.

