¿Por qué el temor de visitar al Odontólogo?

Con el tiempo que he dedicado a la atención de pacientes en mi consultorio dental y la experiencia adquirida con un gran número de pacientes de todas las edades, sexo y tan variadas personalidades, puedo orientar este artículo sobre las situaciones y/o factores que originan los temores de visitar al Odontólogo.

Normalmente el paciente desconoce el tipo de procedimiento al que será sometido, no conoce el tiempo que tomará dicho procedimiento, piensa que será doloroso aunque se administre anestesia que de por si es inyectada, piensa además que permanecerá en una posición incómoda con la boca abierta por un tiempo considerable.

El miedo a lo desconocido y la ansiedad que genera el no saber que procedimientos se realizaran en su boca son señalados por muchos pacientes como uno de los principales motivos para no asistir a una consulta odontológica de forma regular, además de asociar el tratamiento con el dolor que se espera sufrir, sentimientos entendibles por lo que después de la evaluación inicial, es importante para el profesional de la odontología hacerle saber al paciente el o los procedimientos que necesitan llevarse a cabo para restaurar la salud y funcionalidad de sus dientes así como su apariencia estética y el tiempo que se invertirá en ello.

Alejar los temores, miedos y ansiedades se logra cuando se obtiene la mayor información posible sobre los diferentes problemas dentales, conociendo cómo está formada la cavidad oral o boca y siendo consciente de que cada diente es un órgano independiente con un su propio nervio, vaso y arteria, rodeado por el sistema llamado periodonto, y este a su vez dentro de todo un organismo creado para funcionar perfectamente: el cuerpo humano.

¿Cuáles son los padecimientos o enfermedades bucales más comunes?

En el consultorio solemos tratar mayormente enfermedades como la caries, la gingivitis, la periodontitis, halitosis o mal aliento y desafortunadamente también es común el cáncer bucal. Estos padecimientos frecuentes tienen su génesis u origen en una inadecuada limpieza bucal, en no cepillarse los dientes adecuadamente ni con la periodicidad requerida, en la falta o el escaso uso del hilo dental, dejando avanzar padecimientos que pueden ser tratados de manera sencilla al inicio pero que luego se complican, todo por el miedo que genera la visita al odontólogo.

Un tiempo de espera prolongado sin asistir a un chequeo, es seguro que complicara el tratamiento, y tendremos que realizar procedimientos más complejos que conllevan un costo mayor.

Veamos ahora ¿Qué es la boca? comenzaremos explicando que la boca es anatómicamente una cavidad relacionada con el aparato digestivo, en ella comienza el proceso de alimentación, es donde se lleva a cabo la masticación que es el inicio del proceso de digestión de los alimentos. Un ser humano adulto posee en su boca un total de 32 dientes, aunque no siempre sea el caso, pues en este número están incluidas las terceras molares también conocidas como “muelas del Juicio” que en gran parte de los adultos han sido extraídas así como también pueden existir perdidas de otras piezas dentales por motivos diversos.

La boca también es el órgano de la palabra, el que nos permite la comunicación oral, transmitiendo mensajes que nos posibilitan relacionarnos con otras personas; es a través de las palabras que mostramos nuestra manera de pensar y nuestros sentimientos, y lo hacemos incluso a través de expresiones no verbales, como la sonrisa y otras expresiones faciales que denotan felicidad, amor o inclusive molestia o disgusto, de aquí que el cuidado de la boca y de los dientes que la conforman, es de importancia primordial.

En la boca viven los micro organismos producidos por la placa bacteriana que como hemos mencionado en artículos anteriores es generada por restos de alimentos que no fueron removidos con el cepillado diario, esta placa bacteriana causa de inicio caries y es responsable también de los otros padecimientos comunes que mencionamos anteriormente.

Un aspecto fundamental es que su visita al odontólogo la confíe a un profesional calificado sobre aspectos bioéticos en la práctica de cada uno de los tratamientos y con consultorios con normas de higiene y bioseguridad completas. Esto le dará seguridad y confianza.

No espere al dolor para concertar su visita al odontólogo, la prevención y la detección temprana de cualquier enfermedad bucal se hacen con dos visitas anuales a su odontólogo. Hoy en día estimados lectores no hay que temer a la visita ni a los tratamientos, contamos con materiales de última generación compatibles con la estructura dental, seguros, estéticos, confiables y duraderos; cuando el padecimiento es descubierto a tiempo, el tratamiento generalmente se realiza de manera muy fácil en un corto período y prácticamente sin ningún tipo de dolor.

Por Dra. Idalia Herrera de Morales

Cirujano dentista

Rehabilitación oral

