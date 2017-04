MACCIH revelará nuevo caso de corrupción en el IHSS

El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, informó durante una conferencia de prensa este jueves que en los próximos días se revelarán los nombres de varios exfuncionarios y empresarios implicados en un nuevo caso de corrupción relacionado al millonario saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Jiménez detalló que ese nuevo caso de corrupción involucra a otros personajes que no han sido mencionados durante el desfalco al IHSS y que en ese grupo de personas están empresarios y exfuncionarios de la institución.

Así mismo, Jiménez destacó las acciones desarrolladas por los tribunales de justicia del país luego de lograr una condena de 15 años contra el exdirector del IHSS, Mario Zelaya, principal responsable del latrocinio.

Desvío de fondos

A inicios del año, el ex subsecretario de trabajo, Carlos Montes, hizo una fuerte declaración al afirmar que “las coimas del IHSS financiaron al Partido Nacional”.

En su declaración ante el Tribunal de Sentencia, Montes aseguró que “los fondos que recibió del empresario Óscar Laínez fueron a parar al Partido Nacional”.

“Los fondos cuestionados fueron invertidos en la campaña política del Partido Nacional, yo era miembro de 4 a 5 comisiones importantes del partido”, explica Carlos Montes.

“Óscar Laínez me confesó que me quería ayudar porque él era simpatizante del Partido, y por eso hizo esas transferencias”, agregó.

Según las investigaciones del Ministerio Público, $150,000 (un aproximado de 3 millones y medio de lempiras) fueron los que le transfirió el empresario Laínez a Carlos Montes.

Óscar Laínez era representante de COSEM, empresa responsable de entregar coimas, y ha sido vinculado al desfalco del IHSS junto a otros empresarios.

Al menos 51 millones de lempiras fueron repartidos en coimas a exfuncionarios.

Carlos Montes, Mario Zelaya, Javier Pastor, entre otros, son acusados por los delitos de lavado de activos y cohecho.