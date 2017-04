Estancada despenalización del aborto en el Congreso Nacional

By :

El debate de la despenalización del aborto cayó en punto muerto, las posturas encontradas que respaldan y rechazan la interrupción de embarazos de altísimo riesgo impidieron avances en estas nuevas reformas del Código Penal.

Para salir del impase de acuerdo a los congresistas es necesario contar con la participación de los grupos defensores de la vida, de quienes están a favor de la penalización y despenalización del aborto, así como de la Iglesia Católica y Evangélica, con el fin de encontrar un equilibrio justo y de acuerdo a las demandas del país.

Por su parte los juristas internacionales que dan vida al nuevo Código Penal, son del criterio que Honduras no puede quedar al margen del resto del mundo en esta materia, ya que el aborto terapéutico debe ser visto desde otra perspectiva y no como nos hemos acostumbrados por años.

Mientras tanto los diputados siguen enfrascados en un capitulo que en vez de menguar crece por la gran cantidad de opiniones encontradas, unos a favor del aborto y otros en contra, no hay duda que el tema seguirá dando mucho de qué hablar.