Educadores y daños al español

Por JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

Al español que hablamos en Honduras, le ocurre lo que a la agricultura que entre más agrónomos salen de las universidades, más cae su productividad. Ahora contamos con más profesores graduados como licenciados en literatura, pero se habla peor el español. Tanto porque ellos descuidan sus tareas para que se mantenga y se preserve, como por su incapacidad para hacerle frente al acoso del inglés, desde la radio y los periódicos, de cambiar a los locutores de televisión, que menosprecian el hablar bien la lengua que nos distingue y nos personaliza. Y porque los jóvenes como nosotros en nuestro tiempo singularizamos expresiones de trato, cada vez más intimistas y singulares. No es accidental que el canal de televisión que tiene más audiencia en el país, tenga un nombre vulgar, que anima a hablar, como uno quiera: se llama “Hable como Hable”. Con tanto influencia que los últimos dos canales que se han creado este año en el país, lo tienen como referencia a vencer, sin que nadie lo haya hecho hasta ahora.

Hace unos días, una profesora de la UNAH, especialista en Literatura Hispanoamericana y Lexicografía, me contaba que los y las jóvenes en este caso hay que mencionarlos así, inevitablemente cuando se saludan, lo hacen llamándose “perro” o perra. En nuestros tiempos, más inocentes y menos electrónicos aunque vivíamos en el corazón del enclave bananero en donde el inglés había cambiado el nombre a las monedas usábamos el término “primo”, familiar y coloquial, para saludarnos. Ahora, con un país que se menosprecia, con imperios coloniales que nos lo recuerdan, y sin una fuerza intelectual que fortalezca la fuerza del hondureño y la belleza de su habla, se recurre al menosprecio. Y este solo es un ejemplo porque y es una confesión personal hay que reconocer, como nunca antes, las generaciones adultas, están distantes de las visiones, preocupaciones, miedos y anhelos de la juventud como ahora. Pero que ello pase conmigo, es algo sin importancia. Lo grave es que los profesores que enseñan español, no tengan conciencia de estas debilidades en el habla, el empobrecimiento de la escritura y la falta de lecturas puntuales sobre lo publicado en el país y fuera de él. Porque nadie puede mejorar su lenguaje sino lee, en forma placentera, sin convertirse en víctima de profesores que no leen y que más bien, imponen como castigo la lectura de libros que ellos no han leído.

En Estados Unidos, cuyo sistema educativo no está entre los mejores del mundo, los alumnos de High School, leen un libro a la semana. Aquí en Honduras no tenemos datos; pero sospechamos, por la discreción del habla de las mayorías, y la falta de oradores, que ni siquiera los profesores, leen un número similar. Nunca olvido la respuesta que me dio mi hermano Dagoberto, cuando le pregunte porque nos atacaba un joven escritor, ahora sosegado y equilibrado, por los años vividos: “porque quiere graduarse en literatura sin leer El Quijote de la Mancha”.