Enorme asteroide se dirige a toda marcha hacia la Tierra

Un asteroide potencialmente peligroso de un kilómetro de longitud se encuentra de camino hacia la Tierra. Los astrónomos de la NASA estiman el desenlace del drama dentro de dos semanas.

La roca gigante, que ha sido bautizada como ‘2014 JO25’, se acercará a la Tierra el próximo 19 de abril a la distancia más próxima en 400 años: 1,8 millones de kilómetros, o lo que es lo mismo, 4,57 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Ningún otro asteroide de tamaño semejante estará tan cerca de nuestro planeta en una década.

“El próximo acercamiento de un objeto equiparable tendrá lugar cuando el asteroide 1999 AN10, de 800 metros de diámetro, nos pase a una distancia lunar en agosto de 2027”, explicó la NASA en un comunicado.

El ‘2014 JO25’ regresará en 2091, pero no hará acercamientos tan ‘íntimos’ como el de este mes durante otros 480 años.

El asteroide, que suele ‘rozar’ también Mercurio y Venus, fue descubierto en mayo de 2014. Los astrónomos lo describen como un “objeto brillante” y esperan que sea uno de los mejores objetivos para la observación este año.

A ~1-km asteroid, 2014 JO25, will make a close flyby of Earth on Apr 19, 2017 (4.8 Lunar Distance)@BadAstronomer pic.twitter.com/ixfbyOmQda

— Ron Baalke (@RonBaalke) May 22, 2016