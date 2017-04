Crisis de confianza

By :

Por JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

Desde los sesenta del siglo pasado, empezó la movilización del campo a la ciudad. La reforma agraria de los setenta pretendía retener a los sectores rurales, dentro de las actividades agrícolas, desde las cuales se anticipaba un discreto proceso de industrialización. Desafortunadamente, el agotamiento del proceso reformista de los militares; la debilidad de las organizaciones campesinas y la ineficiencia de la mayoría de las cooperativas y empresas campesinas la excepción fueron las que se dedicaron a cultivos permanentes y tuvieron un liderazgo capitalista empresarial y la creencia que desde cierto darwinismo social, manejado desde los técnicos de AID durante el gobierno de Callejas, “los mejores” (empresarios capitalistas) estaban llamados a desplazar a los “peores” (los campesinos), puso punto final al dinamismo del sector agropecuario del país. Desde allí empezó a menguar. Y la población, se desplazó a las ciudades, no para urbanizarlas, sino que para ruralizarlas. Tegucigalpa y San Pedro Sula, parecen desde largo, grandes urbes; pero rodeadas de campesinos desempleados o integrantes del sector informal de la economía, convirtiéndolas en grandes mercados.

Ese cambio, modifico la cultura nacional, creo dos Honduras – separadas por un foso que crece y crece – y lesiono mortalmente, la confianza entre los hondureños, hacia las instituciones y desbordo el individualismo que, terminó desarrollando un cínico comportamiento en el que, cada quien, lucho por lo suyo, disputando fieramente. Y haciéndose justicia por su propia mano. El crimen creció como nunca. Y las instituciones llamadas a su control, cayeron vía la corrupción en una impotencia inicialmente que, al final, se transformó en complicidad. Los medios de comunicación, se convirtieron en voceros de las autoridades y abandonaron, con las excepciones que es justo reconocer, el papel de vigilantes del sistema público, para transformarse en una formula encubridora y deformadora de la realidad.

Pero como las desgracias no vienen solas, el gobierno se volvió autosuficiente de mentiritas, ofreciendo cosas para las que no tiene competencia y aumento la dependencia de los más débiles. Así, la pobreza creció en forma exponencial; la miseria siguió hiriendo el costado doloroso de los débiles. Y los políticos, hicieron de esta tragedia un festín. Así la última esperanza, la confianza en los partidos, llamados a pensar ofertas para resolver las dificultades, se hizo pedazos cada cuatro años. Ahora creen que hay que darle más tiempo al gobierno. Y nos preparamos a probar, enfrentándonos al dilema, cambio o continuidad. Pero todo, dentro de un clima de desconfianza generalizada. Cada barrio se ha convertido en una tribu que desconfía de los no residentes. Se ha impuesto la heterofobia, es decir el miedo al otro. “El termino califica actitudes que tienen que ver con nuestra organización tribal, con el nosotros y el ellos y la identificación de ellos como amenaza”(Sergio del Molino, La España Vacía, 15).