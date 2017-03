En diciembre 2017 será el primer trasplante de cabeza en un ser humano

El cirujano italiano Sergio Canavero (Turín, 1964) al que se parangona con el «doctor Frankenstein», afirma que se ha realizado en China, siguiendo su metodología, el primer trasplante de cabeza en un mono. A pesar de los enormes problemas médicos, científicos y éticos que el tema suscita, el doctor Canavero no oculta su entusiasmo al asegurar que se ha dado un paso muy importante en el camino para hacer realidad su sueño de hacer un trasplante de cabeza en una persona, con el objetivo de curar tetrapléjicos. Según Canavero, ex neurocirujano del hospital turinés Molinette y hoy profesor honoris causa en la Universidad Harbin de Medicina en China, el experimento lo ha llevado a cabo en este centro de médico un equipo de investigadores encabezados por el doctor Xiaoping Ren. Los cirujanos conectaron el suministro de sangre entre la cabeza del mono y el nuevo cuerpo, pero no intentaron conectar la médula espinal, que es sin duda la parte más delicada de la operación, considerada imposible por muchos investigadores. La clave, que aún hoy no es posible resolver, es unirlas fibras nerviosas que salen del sistema nervioso central y llegan a la médula, para luego dar el movimiento a brazos o piernas. Si se hubiera resuelto este problema fundamental, se habría podido curar las tetraplejias o paraplejias, lo que sería un adelanto espectacular para la ciencia.

Canavero subraya que el experimento chino repite el conocido trabajo del norteamericano Robert White en 1970, demostrando ahora que si la cabeza se enfría a -15 º C, un mono puede sobrevivir a la operación sin sufrir daño cerebral. Robert White fue pionero al trasplantar la cabeza a un chimpancé que luego no pudo moverse, porque no se unió la médula espinal, y sobrevivió nueve días. En el caso chino, el doctor Canavero dice que el «el mono ha sobrevivido totalmente el procedimiento sin ninguna lesión neurológica; se le mantuvo con vida durante solo 20 horas tras la operación, por razones ética»”.

Valery Spiridonov a los 31 años, este emprendedor ruso también sabe que precisa medidas extremas.

Cada día vive con la amenaza de que su cuerpo enfermo mate el único órgano que de verdad le importa: su cerebro.

Por eso quiere ser la primera persona de la historia en someterse a un trasplante de cabeza, a pesar de los riesgos.

Sabe que será una suerte de conejillo de Indias en un procedimiento quirúrgico de extrema peligrosidad, en el que decenas de médicos deben cumplir cada paso sin margen de error, desde la anestesia inicial hasta el fin de la operación, 36 horas después.

Es consciente de que, para que todo vaya bien, su cabeza y el cuerpo del donante no deben rechazarse mutuamente, y que tendrá que superar un mes en coma y un año de fisioterapia.

También entiende que, aunque todo esto se cumpla con un grado de precisión y coordinación asombrosos, igual después deberá superar el impacto psicológico y social de vivir con un cuerpo ajeno, de ser lo que algunos considerarán como el monstruo de Frankenstein del siglo XXI.

Necesita un equipo de unos 150 expertos. Y la realizará en China, porque cuenta con más facilidades y un menor coste: Hacerlo en China valdría 15 millones de dólares, mientras que en Europa o Estados Unidos el coste sería de 100 millones de dólares. La semana pasada, el director del Hospital Vietnam-Alemania en Hanoi (Vietnam), Trinh Hong Son, se ofreció a acoger el experimento del primer trasplante de cabeza en una persona, según afirma en «New Scientist».

Antes de realizarse este último experimento, ABC mantuvo una larga conversación con el cirujano italiano, quien afirmó que «la operación es absolutamente posible»: «Todas las críticas que me hacen son equivocadas. Dan su opinión sobre cosas que no conocen. Yo llevo trabajando en este proyecto 30 años y he inventado un montón de cosas para llegar a este objetivo. Algunos dicen que es imposible, pero no saben de qué hablan». El doctor Canavero no se plantea ni siquiera el problema ético, cuando se trata de salvar a una persona con una enfermedad degenerativa: «Si uno tiene una enfermedad degenerativa, no hay un problema ético. Con pacientes de este tipo, el transplante se hace, y punto. No me interesa lo que piensen otros. No me importa lo que dicen los italianos.