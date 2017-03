WhatsApp dará dos minutos para arrepentirte de un mensaje enviado

El sistema de mensajería instantánea móvil WhatsApp está probando una función para deshacer y hacer desaparecer un mensaje en los dos minutos siguientes a haberlo enviado.

Esta función ya existía en su versión de prueba, pero el límite de tiempo era de 29 minutos, según ha explicado la empresa a través de su cuenta de Twitter @WABetaInfo.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it’ll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2017