Las Caries Dentales

La caries es de los padecimientos más comunes que solemos tratar los odontólogos. Es importante que el amable lector sepa que nuestra boca está llena de bacterias. Tenemos cientos de diferentes tipos de bacterias que viven en los dientes, las encías, la lengua y la boca en general. Algunas de estas bacterias son útiles, pero otras pueden ser perjudiciales, como las que juegan un papel en el proceso de deterioro de los dientes.

La caries en los dientes son el resultado de una infección producida por ciertos tipos de bacterias que viven en la boca que convierten el azúcar que consumimos ya sea en alimentos, especialmente los azucarados como ser leche, pan, galletas, dulces, helados y bebidas gaseosas y jugos de frutas en ácidos, con el tiempo, estos ácidos tienden a hacer un agujero al perforar la capa superficial del diente llamada esmalte dental, a este agujero se le conoce como caries dental.

La caries comienza pequeña, un agujero imperceptible al paciente pero que le genera al inicio molestias o un dolor tolerable, sensibilidad al frio o al calor y molestia leve al masticar, que el paciente suele contrarrestar masticando sus alimentos por el lado que no presente ninguna molestia. El problema de no hacer caso a estas pequeñas molestias iniciales es que la caries no es un padecimiento estático sino que evoluciona día a día haciéndose más grande y profunda con el pasar del tiempo.

Las caries son más frecuentes en los niños, aunque también es un problema en los adultos; desafortunadamente el paciente por lo general suele padecer de varias caries a lo largo de su vida.

A lo largo del día en nuestra boca se lleva a cabo una especie de guerra o batalla entre dos bandos, uno formado por la placa dental que ya hemos definido como una capa pegajosa formada por las bacterias y los restos de alimentos especialmente los carbohidratos y azucares que producen ácidos que atacan el esmalte de los dientes y el otro bando conformado por los minerales en la saliva que junto con el flúor que se obtiene de la pasta dental ayuda a reparar el daño al esmalte del diente causado por el ácido. Los dientes pasan por este proceso natural de pérdida y recuperación de minerales todo el día, la falta de cepillado regular usando una pasta dental con flúor debilita la actividad reparadora del esmalte y de ahí que sea más fácil que se produzcan las caries.

Tras la destrucción del esmalte se ve atacada la siguiente capa del diente llamada dentina y alcanza muy rápidamente a la pulpa dental produciendo una inflamación conocida como pulpitis, y posteriormente su necrosis o muerte de la pulpa.

Si el diente no es tratado puede llevar a la inflamación del área que rodea el ápice o extremo de la raíz, produciéndose una periodontitis apical y pudiendo llegar a ocasionar un absceso, el único tratamiento posible es la endodoncia, también llamada tratamiento del conducto radicular, una cirugía o la extracción del diente. Es decir, nada de buenas noticias para el paciente, este consciente que: perder un diente es perder un tesoro. ¿Se puede evitar la caries? ¡Sí!, ¡Claro que sí! Cepíllese los dientes con pasta dental con flúor después de cada comida o por lo menos dos veces por día usando movimientos circulares, es muy importante que se cepille los dientes antes de irse a dormir, cepillarse las encías para mantenerlas sanas, pasarse el hilo dental para eliminar los restos de alimentos entre los dientes, limitar la cantidad de dulces y bebidas con azúcar, como gaseosas y jugos y por favor visite a su odontólogo dos veces al año para hacerse controles regulares.

Dra. Idalia Herrera de Morales

Cirujano dentista

Rehabilitación oral

