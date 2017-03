Ataque terrorista y caos frente al Parlamento británico

Por Infobae, nota en desarrollo

El Parlamento británico debió suspender sus sesiones después de que se escuchasen en el exterior del edificio disparos y una explosión, informaron medios locales.

“Nos llamaron aproximadamente a las 14:40 (GMT y local) por informaciones de un incidente en el puente de Westminster”, dijo la policía en un comunicado, mientras la Cámara de los Comunes confirmó a la agencia AFP la existencia de “un incidente de seguridad”.

El atacante primero atropelló a 10 personas en el puente cercano al Parlamento y luego se estrelló contra las vallas del Congreso. Allí se bajó del vehículo armado con un cuchillo y apuñaló a un policía. En ese momento comenzó la reacción de las fuerzas de seguridad y el agresor terminó abatidos.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017