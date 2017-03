Martín Calix

By :

Ha sido publicado en la revista Mera V (3ra. Edición, febrero, 2012), en la 1ra Antología de cuento y poesía de La fonola cartonera, Chile (2013), en el Dossier de poesía centroamericana comprometida de la Revista hispanoamericana de cultura OtroLunes, España (2013), en la Revista Ombligo, México (2014), en la antología de poesía «Todos los caminos» (Atrapados en azul, 2014), y en «Aquí hay dragones, breve antología de minificción centroamericana contemporánea» (Parafernalia Ediciones Digitales, 2016).

Ganador del XIV Certamen Internacional de Poesía Joven Martín García Ramos, 2015. Ganador del XXX Juegos Florales de Santa Rosa de Copán, 2016.

Es autor de los libros «Partiendo a la locura» (Ñ Editores, 2011, segunda edición para Casasola Editores, 2012), «45°» (Ñ Editores, 2013), «Lecciones para monstruos» (90s Plaquettes, 2014) y «El año del armadillo» (DIFÁCIL, 2016).

Comenzó a dar frutos sin previo aviso subversivo con sus ojos de torpe iguana extiende su amor hasta la calle de enfrente y la baña de su amarillo en vuelo quieto.

Pequeña él también es un hueso de tu cuerpo.

Él también es hueso de tu cuerpo pero no lo sabe, es por eso que se imagina menguante como los migrantes nocturnos de las plazas abandonadas. Se sabe árbol y aunque su memoria registra el amarillo de su quietud no sabe de vos. No sabe de vos y de tus tardes con cigarro y árbol prestado.

Pequeña explicale entonces que cuando hace frío cojeas que cuando hace noche no soñás que cuando hace canción no cantás que cuando hace viento no extendés tus manos.

Pequeña explicale que habitan en vos todas las estaciones del tiempo y aún así él sigue ausente de tu risa.

Explicale que de todos los árboles de nuestra calle él es tu favorito por estar ubicado debajo de tu cuello

–allí, precisamente donde el mundo estalla–.

XI

sabido es por todos que uno muere si ve de frente al sol / si vacila nombrando el hambre / si la sal se adhiere a los párpados / si en la cóncava marea se sumerge la voz del bosque / si se conjura el fuego y cae la lluvia / si se dice pez diciendo luz / si por las noches de todos los cantos se escucha el de los cangrejos errantes / si el corazón confiere la fiebre salina de los náufragos / si de la comunión de las ballenas queda el vacío de quien las caza / si de rumiar mueren de amor los delfines / si fantasma viene a la playa la razón de los corales fallecidos / si de las tortugas sólo se sabe un cementerio de voces inconclusas un hijo del sol es eterno / cava en la playa la tumba que nunca ocupará / habla en sueños con las bestias marinas / sonríe si el viento pronuncia su nombre / ama en secreto a la pálida arena / en su corazón alberga albinos insectos / en el salitre hace su imagen / vaga desnudo montando la noche / la luz de las luciérnagas le produce temor / su piel se llena de escamas durante el día / no posee recuerdos / se sienta a llorar la edad del hombreun hijo del sol es eterno / como la longitud de la lluvia en los linderos de lo que tiembla y ama.

14

Hago de tu tumba mi tumba de tu voz mis voces de tu sombra mi esqueleto hambriento Vieja contaste alguna vez que nunca se debía olvidar a los muertos y me enseñaste a llegar a esta casa habitada por sombras que desde la primera luna han sido sus rostros es decir que esta casa tiene en el vértice de la puerta tus ojos en el techo hendido tu rodilla izquierda a tu corazón latiendo en la viga principal y así cada rincón de ella ha aprendido que la constelación que más dolió sos vos.

15

Ésta es la última lluvia del año precipitada sobre nuestra ternura ha terminado la más profunda contemplación del frío.