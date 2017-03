Tiempos de desconcierto

By :

Por Juan Ramón Martínez

Vivimos tiempos de mucho desconcierto; e inseguridad. Lo que, nos hace pensar que este es un tiempo único. Y que lo estamos viviendo, nunca antes había ocurrido. Cuando en realidad, el mundo siempre ha sido inseguro: terremotos, incendios, inundaciones, revueltas, alzamientos, en contra de los gobiernos establecidos, dictaduras atentados terroristas, denuncias, capturas, extradiciones, etc. Los que nos tienen conocimiento del pasado, se sorprenden más que los que por defecto mentales creen que la vida en la tierra comenzó cuando ellos nacieron. Otros, ven la evolución de la sociedad, como una realidad en la que se perciben, áreas de la vida que cambian muy poco, frente a otras que están sometidas a procesos de acelerada transformación.

En el siglo XIX, asesinaron a Morazán en Costa Rica. Y aquí la mayoría de las alcaldías dijeron que “la muerte del tirano, significado el fin de la guerra y el principio de la paz”. Guardiola fue asesinado por un miembro de su Guardia de Honor, en Comayagua y José María Medina, fue fusilado por órdenes de Marco Aurelio Soto, en Santa Rosa de Copan. El mismo Soto es el primer presidente, investigado por el Congreso, acusado de malos manejos de la hacienda pública. Nicaragua nos impuso la revolución liberal, colocando en el poder a Policarpo Bonilla. Y este – y su famosa Constitución de 1894 — estableció la no reelección que Carias Andino, demostró que no tenía sentido, convirtiéndose en el gobernante con más tiempo continuo en el poder, 16 años. Gálvez intento la reelección y no lo logro y Williams le impidió el regreso de Carias al poder después de dejarlo en 1949. Los gringos organizaron el ejército, para poner a nuestros soldados a su servicio. Y los oficiales encabezados por López Arellano se enamoraron del poder quedándose en el disfrute del mismo, 17 años. El Huracán Mitch destruyo al país y puso en vilo la existencia de la nación. Sobrevivimos a costa de aumentar la dependencia del gobierno que, se ha convertido en el eje de nuestras vidas. Y en la guerra de los ochenta que asolo a Centroamérica, usaron a las tropas hondureñas para proteger el flanco a los salvadoreños, que en 1969 nos había apuñaleado por la espalda en una guerra sin nombre y sin sentido.

Con tantas cosas ocurridas, el tiempo presente se ha caracterizado por el crecimiento del narcotráfico, el aumento de la violencia y la inseguridad. El gobierno no puede enfrentarla, sin la cooperación de la ciudadanía. Y los partidos políticos, camino para que lleguen al poder los mejores, se han debilitado desde el 3 de octubre cuando López Arellano irrespeto sus obligaciones de respetar la Constitución y las Leyes.

Con tantas cosas que nos han pasado, no tenemos porque perder la cabeza por lo que vemos. El fin del mundo no se acerca. Que desde Estados Unidos, en donde como decía Paulino Valladares estaba la madre del cordero, se hagan denuncias de compadrazgos entre políticos y narcotraficantes, entre mareros y políticos, entre empresarios y gobernantes. No hay que perder la calma. Ni la serenidad. Pensemos en soluciones inteligentes. Ni Medina, Carias y López Arellano fueron eternos. Salieron del escenario. Nadie es inmortal. Todo pasa, cambia y se transforma.