La Importancia de la Higiene Bucal

¿Qué es la higiene oral y en qué consiste?

La higiene oral comprende los procesos que mantienen limpios y sanos las encías, dientes, lengua, los dos carrillos izquierdo y derecho de la boca, que son la parte carnosa de la cara, desde la mejilla hasta bajo de la quijada, el paladar y el piso de la boca. Una correcta higiene oral permite principalmente conservar las piezas dentales originales, es decir las que se desarrollaron en el cuerpo, permitiéndoles cumplir su función con la ventaja adicional de tener un aliento fresco y evitar a futuro sufrir un sinnúmero de molestias, todas generadas por una incorrecta higiene oral.

Existe una relación entre la enfermedad de las encías conocida como periodontitis avanzada o crónica y complicaciones delicadas de la salud como ser accidentes cerebrovasculares y enfermedad cardíaca; las mujeres embarazadas con enfermedad de las encías muestran una gran incidencia en dar a luz prematuramente.

Las enfermedades sistémicas que son aquellas enfermedades que afectan el cuerpo entero como la hipertensión y la diabetes tienen manifestaciones bucales, por ejemplo: ulceras bucales, encías inflamadas y resequedad en la boca, esta ultima la padecen con mayor frecuencia los pacientes diabéticos, quienes además se caracterizan en gran medida por tener problemas de cicatrización por lo que el tratamiento para estos pacientes es especializado y una correcta higiene dental es mandatorio.

La higiene dental debe formar parte de nuestros hábitos diarios, inculcados por los padres y el profesional de la odontología desde niños y ya mayores debe de ser parte de la disciplina y hábitos de cada individuo, siguiendo una regla ideal muy simple: “Cuando me alimento me lavo los dientes”.

La mala o incorrecta salud oral causa problemas, pequeños inicialmente que al ser descuidados se convierten en serios problemas para el paciente.

Si la persona no cuida de sus dientes y encías, puede sufrir dolor en la boca y en la cara, acumulación de sarro que genera recesión gingival denotando un diente alargado más allá de lo normal, de ahí se está a un paso de perder hueso, lo que puede generar abscesos que de no drenarse producirán quistes; todo lo anterior es cuna para la proliferación de una gran cantidad de bacterias que pueden causar infecciones graves debido a que las bacterias viajan por el torrente sanguíneo y llegan a órganos como el corazón y los pulmones por mencionar dos órganos vitales.

Una mala o insuficiente masticación de los alimentos causada por haber perdido piezas dentales y no reponerlas, aunado a una mala higiene oral produce infecciones en boca y problemas de digestión que seguramente llevaran a una insuficiencia intestinal o a un síndrome de colon irritable, entre otros.

Una buena higiene bucal o dental deberá establecerse mediante la adopción de cuatro hábitos: El cepillado, la limpieza con hilo dental, el enjuague y la visita periódica al dentista.

Los problemas y enfermedades más frecuentes en Odontología tienen su origen en una incorrecta o insuficiente higiene bucal o dental comenzando por el desarrollo excesivo de placa bacteriana, formación de caries, sarro, halitosis o mal aliento, gingivitis y periodontitis. Los cuidados preventivos diarios evitan problemas posteriores, y son menos dolorosos y menos costosos que los tratamientos por una infección que se ha dejado progresar por descuido.

Si el paciente está consciente de tener mal aliento persistente, si las encías duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo dental, visite por favor a su dentista. Cualquiera de estas afecciones indica un problema que recomiendo sea solucionado a la brevedad posible y evitarse el desarrollar afecciones graves y difíciles de tratar. Su dentista le enseñara la buena aplicación de las técnicas de higiene bucal y a detectar las áreas que demandan una atención especial durante el cepillado y la limpieza con hilo dental.

El cepillarnos diariamente haciendo uso de todos los implementos mencionados, nos dará una sonrisa limpia, fresca y sana. La buena higiene oral nos mostrara dientes limpios en los que no hay restos de alimentos. Las encías sanas presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo dental. El mal aliento no debe ser un problema constante.

Una buena higiene bucal comienza por un correcto cepillado que conviene realizar justo después de cada comida, ingesta de bebidas, especialmente las azucaradas y carbonatadas, de golosinas, postres, o de cualquier comida. Los cepillados más importantes, y que no deben faltar, es primero el de la mañana, antes y después del desayuno y el cepillado después de la cena o de la última comida o bocadillo antes de dormir.

Los dientes sanos y completos no sólo le dan un buen aspecto a su persona, le permiten comunicarse con seguridad con los demás, comer de una forma funcional apropiada y tener la digestión adecuada. La buena salud bucal es importante para su bienestar general.

Por Dra. Idalia Herrera de Morales

Cirujano dentista

Rehabilitación oral

Contacto: 22710158/95660727

idaherr@yahoo.com