El bruxismo o rechinar de dientes, es un hábito mayormente involuntario que consiste en apretar o rechinar los dientes o las estructuras dentales sin el propósito de masticar para luego deglutir los alimentos; el bruxismo entonces se lleva a cabo sin ningún propósito practico o funcional.

¿Cómo saber si padece de Bruxismo? Si usted o sus hijos se despiertan con dolor en los músculos faciales o dolor de cabeza o hacen ruido al rechinar los dietes mientras duermen, pueden estar presentando bruxismo, por lo que es recomendable hacer una cita con su odontólogo.

Diagnóstico. Este se establece durante un examen dental y si las lesiones son mínimas no se hará ningún tratamiento local sino más bien se establece la atención a los trastornos causados por la ansiedad. Este padecimiento es mayormente inconsciente; el primero en detectarlo es el dentista al observar el desgaste de los dientes en áreas funcionales; cuando el paciente no acude a sus visitas anuales, este desgaste de áreas funcionales puede ser exagerado por falta de detección temprana y siempre existirá un desgaste moderado en las áreas no funcionales.

Tratamiento. El tratamiento está relacionado con el riesgo menor o mayor de lesión a los dientes del paciente y su posible daño muscular. En los casos que amerite procedemos con la colocación de una protección dental de resina o plástico, conocida como férula cuyo propósito es impedir que se genere una la lesión permanente que afecte sus piezas dentales. Además el uso de la férula por la noche ayuda a eliminar el dolor de mandíbula, de cabeza o de oídos.

La férula, trata el síntoma y no la causa. Es el tratamiento terapéutico por tradición y más comúnmente implementado por los odontólogos. [ El paciente la utiliza ya sea de día por horas, duerme con la férula toda la noche o en los casos de bruxismo extremo la utiliza todo el día y al dormir.

Recomendaciones. Aunque el paciente inicialmente no lo haya reconocido o sea reacio a aceptarlo, es importante estar consciente de las situaciones que le generan estados de ánimo de nerviosismo, depresión, estrés y ansiedad.

También pueden influir malos hábitos como masticar chicle, masticar la comida por un solo lado de la boca, masticar o mordisquear la punta de los lápices, las uñas, tabaco, morder y masticar hielo, confites y demás por el estilo; estos malos hábitos hay que eliminarlos.

Es importante dormir lo suficiente por la noche, tener un sueño reparador, una alimentación sana, aprender y poner en practica técnicas para el manejo del estrés como el ejercicio diario, el tener una actitud positiva antes los cambios o situaciones de la vida, ayuda mucho la práctica del yoga, y cualquier actividad que ejercite positivamente la mente y el cuerpo.

Por Dra. Idalia Herrera de Morales

Cirujano dentista

Rehabilitación oral

Contacto: 22710158/95660727

idaherr@yahoo.com