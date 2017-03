Café y chocolate, la mejor mezcla para tu cerebro

By :

Entre las muchas cosas que llaman la atención a los extranjeros sobre nuestra espectacular gastronomía, una de ellas es la del café: solo, con leche, cortado, americano… un sinfín de modalidades a cual más deliciosa. Pero según un reciente estudio elaborado por la Universidad de Clarkson y de Georgia, deberíamos dar más importancia a uno de ellos: el café moca (café, leche y chocolate).

Ambos equipos de investigadores se aunaron con el fin de examinar “cómo se relacionaba el consumo de cacao con la atención, la motivación para llevar a cabo una tarea mental y los sentimientos de ansiedad, energía y fatiga”. Para llevar a cabo esta misión, se realizó un estudio doble ciego de casi un año de duración, donde los voluntarios tuvieron que beber varias mezclas realizadas con cacao: cacao con cafeína, sin cafeína, sin cacao y un placebo que no tenía ninguna de las dos cosas. Después se les pidió realizar algunas pruebas con el fin de evaluar su capacidad cognitiva y el estado de ánimo.

Según Ali Boolani, autor principal de la investigación, “fue un estudio muy divertido. El cacao aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, lo que aumenta la cognición y la atención. Sin embargo, la cafeína por sí sola puede aumentar la ansiedad. Fue así como descubrimos que el cacao reduce los efectos negativos de la cafeína, ¡una buena razón para tomar café moca!”.

¿Y por qué no eliminar la cafeína de la ecuación? Según los investigadores, la combinación de ambas facilita la atención. Además, el grupo que solo consumió café no notó cambios en su energía o capacidad de atención, pero sí en el humor. Y no para bien, eran más propensos a enfadarse tras las tareas cognitivas.