De la Teoría a la Práctica

La Transformación de Jordana

Una de las experiencias más gratificantes que he vivido en mi tiempo de colaborar con la revista vespertina “Está Pasando” que se transmite por Ten canal 10, fue el hacer un procedimiento en vivo, grabando el tratamiento del cambio de sonrisa para una de las jóvenes periodistas presentadoras del exitoso programa.

La idea desde el inicio me pareció genial y la acepte con mucho entusiasmo. Comenzamos con la selección de la candidata; el caso debía representar un reto tanto para la paciente como para mí, su odontóloga. Para el paciente no es fácil tomar la decisión de someterse a un cambio de apariencia y teniendo muy en cuenta el propósito educativo del canal, tampoco debería de ser fácil para el profesional odontológico lograrlo.

Después de varias consideraciones, decidimos plantearle el reto a la joven periodista Jordana Varela, quien desde que platicamos se mostró muy animada en someterse al procedimiento, mostrando y compartiendo conmigo las preocupaciones normales de un paciente que ha decidido cambiar para mejorar y la primera pregunta fue como siempre lo es: ¿me va a doler?

En el caso de Jordana y por lo que inicialmente decidimos abordarla fue por la parte estética, su sonrisa, ella no sonreía ampliamente, que para su profesión y su trabajo en un programa televisivo como “Está Pasando” no es una ventaja profesional; dentro del grupo era siempre la persona más sería, y para un ojo clínico era fácil darse cuenta que al sonreír ante las cámaras lo hacía con un poco de pena. Pude observar varios detalles que le impedían sonreír ampliamente: sus dientes estaban desalineados, su mordida era cruzada es decir tenia mala oclusión, padecimiento común, que se caracteriza porque varios de sus dientes de la arcada superior al cerrar la boca (mordida) quedan por detrás de los dientes de la arcada inferior; en una mordida normal los dientes de la arcada superior deben quedar por delante de la inferior, además todos los dientes eran de color amarillo oscuro y uno era muy corto, teniendo a su lado un espacio vacío que la hacía ver que como si le faltara un diente aunque no era su caso.

El procedimiento lo hicimos paso a paso, como lo hacemos normalmente en la clínica. Concertamos la primera cita en la que Jordana llenó su expediente médico dental y dialogamos acerca de sus expectativas y preocupaciones acerca del tratamiento, en esta etapa inicial, como siempre les solicito a todos mis pacientes, dialogamos con la mayor sinceridad y transparencia, Jordana contestó preguntas tales como: ¿Cuál considera es su mayor problema dental?, ¿Qué expectativas tiene del tratamiento a realizar?

Luego procedimos a hacerle un examen clínico, examiné su boca, la parte interna de sus labios, las paredes de las mejillas, su lengua, el cielo y el piso de la boca para luego realizar el examen radiográfico, hicimos la toma de modelos para el estudio en yeso, y al mismo tiempo un set de fotografías.

Las observaciones iniciales de su caso fueron confirmadas con el diagnóstico clínico, Jordana sufría de una mordida cruzada, dientes desalineados, con un canino primario, conocido comúnmente como colmillo de leche aún presente en su boca que le impidió al canino o colmillo permanente que erupcionará o saliera completamente. Un caso difícil, complicado.

Después procedimos a desarrollar un plan de tratamiento que lo platicamos y explicamos a Jordana, se le planteó y explicó en detalle el procedimiento que llevaríamos a cabo para corregir su mala oclusión, devolverle su funcionalidad y lograr alinear los dientes, blanquearlos y alcanzar nuestro objetivo común de una sonrisa bonita, sana, y blanca para ella, asegurándome como su odontóloga, que la transformación fuera un éxito completo si la paciente en este caso Jordana estaba de acuerdo, y estuvo muy de acuerdo en hacerlo, su nivel de compromiso con el tratamiento fue el más alto, siempre fue muy puntual en sus citas convirtiéndose en una paciente sobresaliente.

Después del diagnóstico arriba explicado y luego de la planeación cuidadosa de los diferentes tratamientos para construir una nueva sonrisa con la funcionabilidad necesaria y estética deseada, procedimos a implementarlos, comenzamos con una limpieza dental y cuidado periodontal, re-contorneado de las encías para crear un balance armónico en la sonrisa, remodelado de los dientes manchados, eliminando al mismo tiempo las imperfecciones, corrección de los dientes rotos o quebrados, la reducción de la estructura natural del esmalte de los dientes para poder colocar las carillas y la exodoncia o extracción de la pieza retenida de la dentición primaria que mencionamos arriba. El diseño de la sonrisa lo realice con un material llamado resina seleccionando el color a usar para realizar cada una de las carillas, este material se adhiere al esmalte del diente por medio de un sistema de adhesión y fotocurado. Terminamos con el tallado, pruebas de mordida de cada una de las carillas y su pulido final para darles lisura y brillo y una apariencia completamente natural.

Todo el procedimiento lo lleve a cabo apoyada en el uso de los mejores materiales y las técnicas de última generación desarrolladas, lo que hizo posible que el objetivo de lograr para Jordana la construcción dental de una sonrisa natural y una rehabilitación completa con la estabilidad necesaria a largo plazo tanto funcional como estética, fuera alcanzado.

Dra. Idalia Herrera de Morales

Cirujano dentista

Rehabilitación oral

