Barack y Michelle Obama venden sus memorias por 61 millones de dólares

Barack Obama y Michelle Obama lograron un acuerdo de 61 millones de dólares con el grupo editorial Penguin Random House para publicar sus memorias.

Los detalles sobre los títulos y las fechas de publicación de los dos libros se desconocen.

También participaron de la pelea por los derechos editoriales como Harper Collins de News Corporation y Simon & Schuster del conglomerado de medios CBS.

La venta de los derechos cuadruplica los 15 millones que se pagó a Bill Clinton por “My Life”, que fue publicado en 2004 por una de las filiales de Penguin Random House. George Bush recibió 10 millones por las memorias que publicó Crown bajo el título “Decision Points”. Al frente de la negociación estuvo Robert Barnett, quien también fuera el agente literario del exprimer ministro británico Tony Blair, que también publicó con la editorial del Pearson y la alemana Bertelsmann.

Barack Obama ya publicó “Dreams From My Father” y “The Audacity of Hope”.