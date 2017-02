10 mitos comunes sobre las dietas

Por culturizando.com

Puede ser difícil apegarse a las dietas, especialmente cuando no tienes la información correcta. Y con un mito nuevo sobre las dietas saliendo a cada hora, ¿cómo se supone que alguien deba saber si creer o no en las bondades de los alimentos que come, y en la forma en que se ejercita? La verdad sobre los 10 mitos comunes de las dietas está aquí, no busques más.

No comer después de las comidas

Has escuchado mil veces: “No comas después de las 8 p.m., ya que todo se convertirá en grasa”. En realidad, no importa cuándo comas, lo que importa es cuánto comas. Si bien tu cuerpo digerirá la comida de la misma manera sin importar la hora, la mayoría de las personas ya han cumplido su ingesta calórica diaria a la hora en la que aparece ese bocadillo nocturno. Así que ten cuidado con las meriendas si no reduces calorías durante el día.



Mientras menos calorías comas, pesarás menos

Es verdad que si disminuyes las calorías perderás peso, pero si cortas la ingesta calórica drásticamente, a la larga puede hacerte daño. Si estás acostumbrado a comer 1,800 calorías diarias y de repente pasas a ingerir 1,000, tus instintos naturales de supervivencia entrarán en funcionamiento y te encontrarás con ansias casi innegables, y por lo general, de alimentos poco saludables. Si vas a cortar calorías, sé razonable al respecto.



Los carbohidratos son el enemigo

De hecho, tu cuerpo necesita carbohidratos para mantenerte con energía, pero eso no quiere decir que debas comer todos los que encuentres. Asegúrate de comer los necesarios, como los complejos encontrados en comidas como los frijoles, el humus y los azúcares de las frutas y verduras, para mantener tu cuerpo sano y alimentado.



Invierno significa aumentar de peso

Lo has hecho antes. Cuando la temperatura baja y tu peso sube, te dices que tu cuerpo sólo necesita el aislante adicional. Sin embargo, esta lógica no es verdad. Cuando tienes más frío, tu cuerpo, en realidad, tiene que trabajar más para calentarse, lo que significa que quema más calorías de forma natural. Si te das cuenta de que estás ganando peso cuando la temperatura exterior baja, cuida tu ejercicio y hábitos alimenticios y ajústalos como corresponda.

Los alimentos blancos no son buenos para ti

Cuando se trata de comida, asegúrate de no juzgar por el color. Algunas frutas de colores claros son buenas para ti, mientras que debes evitar otras en grandes cantidades. Por ejemplo, los plátanos tienen muchos nutrientes saludables, como el potasio y la vitamina C, pero el pan blanco no tiene mucho que ofrecer cuando se trata de valor nutricional.



Hacer ejercicio con el estómago vacío quema más calorías

En realidad, cuando tratas de hacer ejercicio sin comer algo antes, tu cuerpo tiene menos energía de donde alimentarse y quema calorías más lentamente. En lugar de ir al gimnasio con el estómago vacío, trata de comer algo pequeño y sano al menos cuatro horas antes de hacer ejercicio, y un bocadillo una hora antes.

Saltarse comidas te ayuda a perder peso

Piénsalo otra vez. Si te saltas el desayuno o la comida, es más probable que tengas hambre y comas en exceso durante el día y normalmente te apetecerán los alimentos salados y dulces que no son buenos para ti. En lugar de saltarlas, opta por comer varias comidas pequeñas durante el día para frenar tu apetito y darle a tu cuerpo la energía que necesita.

“Los alimentos dietéticos” ayudan a bajar de peso

El hecho de que un alimento pretenda ser “bajo en grasa” o “bajo en calorías” no quiere decir que te vaya a ayudar con tu dieta. De hecho, si un alimento tiene pocas calorías, puede estar lleno de azúcares o grasas trans. Siempre revisa el valor nutricional de un producto para asegurarte de que no estés cayendo en una trampa poco saludable.

Los vegetarianos pesan menos

Puede parecer que esto sea cierto, pero en algunos casos, puede hacer que aumentes de peso. Aunque los vegetarianos reducen las calorías y las grasas que vienen con muchas carnes, muchas opciones vegetarianas, como las nueces, frijoles y granos, pueden tener grasas y calorías altas. Si te vas a hacer vegetariano, asegúrate de conocer el mayor valor nutricional de los alimentos que elijas.

Hacer dietas y dejar de hacerlas mata tu metabolismo

Muchas personas creen que, con el paso de los años, hacer dietas y dejar de hacerlas, también conocido como “efecto rebote”, puede causar estragos en tu metabolismo y en tu habilidad de perder peso. Si bien este tipo de dieta cíclica puede tener aspectos negativos, como problemas de autoestima y baja densidad ósea, no tiene ningún efecto duradero en tu metabolismo y en la pérdida futura de peso.