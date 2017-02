Alimentos que combaten el cáncer de próstata

By :

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, de no mediar intervención alguna, 84 millones de personas habrán muerto de cáncer entre 2006 y 2016.

Sin embargo existen alimentos que han ayudado a combatir el cáncer de próstata y según recientes investigaciones, pueden ayudar a poner freno a la enfermedad.

Tomate

El tomate fresco y sus derivados, podrían convertirse en buenos aliados para la prevención de distintos tipos de cáncer después de que una revisión de 28 ensayos clínicos de los últimos diez años, realizada por un grupo de científicos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, haya relacionado el licopeno que contienen con un efecto protector que reduce la incidencia de distintos tipos de cánceres, especialmente del cáncer de próstata. El licopeno, sostienen los investigadores, ha demostrado su capacidad para inhibir la proliferación celular, al tiempo que posee un efecto anti-carcinogénico y anti-aterogénico, al intervenir en la comunicación intercelular y modular los mecanismos inmunológicos.

Brócoli

A principios de 2011, científicos descubrieron la base bioquímica de la capacidad del brócoli para combatir el cáncer. La clave está en su elevado contenido en isotiocianatos. El gen p53 , también conocido como el “guardián del genoma”, se ocupa de mantener a las células sanas y evitar que se inicie el crecimiento anormal propio del cáncer. Sin embargo, cuando este gen se vuelve defectuoso su falta de control hace que las células anormales proliferen y den lugar a cáncer de pulmón, mama, colon, vejiga o linfoma. Los isotiocianatos presentes en el brócoli, así como en el repollo y la coliflor, son capaces de eliminar la proteína del gen p53 defectuoso y dejar libres las proteínas sanas para suprimir el desarrollo de tumores.

Vino

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, los hombres que beben alrededor de cuatro copas de vino tinto a la semana reducen en un 50% el riesgo de contraer cáncer de próstata. Este efecto se debe a que la bebida contiene un antioxidante llamado resveratrol, que entre otras cosas reduce los niveles de hormonas masculinas, como la testosterona, que estimulan el crecimiento de este tipo de tumores.

Nueces

En 2009, científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad Marshall en Estados Unidos demostraron que las nueces también reducen el tamaño y la tasa de crecimiento del cáncer de próstata en experimentos en animales.

Es, ante todo, un enemigo particular. Cuando se analizan datos de autopsias resulta que al menos la mitad de los hombres de más de 80 años esconden un cáncer de próstata, aunque no haya dado ningún signo de alarma, aunque no haya sido el responsable de la muerte. Tiene, además, una genética de lo más singular: acumula pocas mutaciones, y estas suelen ser de lo más variadas; nada que ver con otros de los tumores más frecuentes como los de colon, los de pulmón, incluso con los de mama. Y es, curiosamente, el único tipo de cáncer para el que existe una vacuna aprobada. Aunque su eficacia fuera moderada. Aunque la compañía que la fabricaba terminara por quebrar.