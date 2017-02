A los cuatro vientos

By :

Por Rodrigo Wong Arévalo

Dice un viejo adagio, propio de los marineros, que los peores momentos que se viven en ultramar, es cuando una embarcación se enfrenta a una tempestad que azota con los cuatro vientos: del norte, del sur, y el más temible de todos es el viejo abajo, que condensa una serie de corrientes encontradas que vapulean a la nave por los cuatro puntos cardinales y de remate desde arriba, como queriendo aplastar todo aquello que se mueve en osadía a flor de mar. Para que un barco se mantenga a flote en medio de esta tormenta requiere de la pericia del capitán, que si no tiene los conocimientos correctos para navegar en medio de las tempestades, es seguro que la embarcación y sus ocupantes tengan como único destino: naufragar.

Honduras durante estos últimos tiempos ha sido una nave en medio de tempestades que azotan los cuatro vientos marinos, y en manos de capitanes sin experiencia ha estado a punto de zozobrar, especialmente por el zarandeo que nos ha provocado la ola de corrupción y por la tempestad criminal que nos ha llevado a un estado de inseguridad, de donde no podremos salir si no es con la ayuda de los países amigos y organismos internacionales. De esta no podremos salir invocando el falso orgullo que muchos alientan, creyendo que lo que vivimos apenas es una calma chicha que solitos los hondureños podremos vencer, cosa que solo un miope y un sordo lo creerían.

El flagelo de la corrupción y la impunidad lo hemos comenzado a enfrentar con la presencia de una misión especial que ha destacado la OEA con la anuencia de las autoridades del gobierno. En los pocos meses que lleva la Maccih nos ha mostrado un adelanto progresivo, porque el trabajo que le esperaba en Honduras no es cosa de pocos meses, y el último anuncio que nos ha hecho Juan Jiménez Mayor, coordinador de la misión, es ya el verdadero inicio del desarrollo de su plan de trabajo. Se trata de la ley de colaboración eficaz que concede beneficios a quien delate las actividades criminales. Esta ley es un nuevo estamento jurídico que beneficia a personas procesadas por determinados delitos, obteniendo la atenuación o disminución de la pena, a cambio de entregar información que se pueda verificar, que sea relevante y que conlleve a desarticular las organizaciones criminales, y la captura de los líderes de estas para su posterior enjuiciamiento.

Esta ley de colaboración eficaz para desarticular al crimen organizado es llamada en América del Sur “ley delatora”, ha funcionado bien en Brasil, Perú, Chile, Colombia y Guatemala. Es un estamento que debe pasar por el Congreso Nacional, que como lo dijo el señor Juan Jiménez, es una prueba de fuego para la clase política hondureña, porque de la voluntad política para combatir la corrupción de los congresistas dependerá que la ley sea aprobada sin mayor dilatoria.

La Maccih impulsó primero la ley de política limpia que estará vigente para las elecciones de noviembre, siendo un verdadero gran paso, porque esta ley evitará que las contribuciones de dinero ilícito contaminen las organizaciones políticas, impidiendo que elementos vinculados a las organizaciones delictivas penetren a través de la política a los estamentos del poder público. Es decir, con toda esta demostración palmaria que ha exhibido la Maccih en estos cortos meses, la nación hondureña debe estar plenamente agradecida, porque teniendo el patrocinio de la OEA, la misión es la institución que nos ayudará a salir de la peligrosa tempestad de cuatro vientos que ha zarandeado a Honduras estos últimos años.

Solo los que están en favor de que Honduras siga atrapada por la criminalidad y el flagelo de la corrupción y la impunidad, son los que se esmeran en torpedear la labor de la Maccih, y es natural que sea así, porque por lo general son personas que alguna vez estuvieron a cargo de organismos e instituciones del Estado, desde los cuales debieron haber empezado la lucha contra la corrupción y la impunidad, y no lo hicieron, por lo cual en su momento y hoy con sus críticas son cómplices de esos males que han afectado a nuestro país.

A la Maccih solo hay que ofrecerle respaldo y reconocimiento. Respaldo, porque la Maccih necesitará que la sociedad hondureña, con solo estar al tanto de las acciones que emprende la misión, demostrará que quiere salir de la situación azarosa, y reconocimiento, porque alguien que viene a ayudarnos a los hondureños a salir de una situación difícil por lo menos se merece el respaldo moral de la población que se beneficiará con todas sus acciones desplegadas.

Y pensamos que desde ahora, la inmensa mayoría de la población hondureña está agradecida con la Maccih por el trabajo que empieza a dar resultados en el combate a la corrupción y la impunidad. Con los malagradecidos nunca hay que contar, porque estos pertenecen a la parte mala de la humanidad que no hace ni deja hacer.