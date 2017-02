La NASA anuncia que encontró al menos 7 planetas

Por cnn.com

La NASA anunció este miércoles que encontró al menos 7 planetas orbitando una misma estrella a 40 años luz de distancia.



La agencia espacial presentó la información en una rueda de prensa.

El descubrimiento fuera de nuestro sistema solar es inusual pues los planetas tienen la combinación ganadora de ser similares en tamaño a la tierra y templados, lo que significa que pueden tener agua en sus superficies y potencialmente podrían albergar vida.

“Es la primera vez que encontramos tantos planetas de este tipo alrededor de una misma estrella”, dijo Michaël Gillon, autor líder del estudio que consigna los descubrimientos y que fue publicado en la revista Nature.



Los siete exoplanetas se encontraron en estrecha formación alrededor de una estrella enana ultrafría llamada TRAPPIST-1. Las estimaciones de su masa también indican que son planetas rocosos, en lugar de ser gaseosos como Júpiter. Tres planetas están en la zona habitable de la estrella, conocida como TRAPPIST-1e, f y g, e incluso podrían tener océanos en la superficie.

Los investigadores creen que TRAPPIST-1f en particular es el mejor candidato para albergar vida. Es un poco más frío que la Tierra, pero podría ser adecuado con la atmósfera correcta y suficientes gases de efecto invernadero.

Si TRAPPIST-1 suena familiar, eso es porque estos investigadores anunciaron el descubrimiento de tres planetas iniciales que orbitan la misma estrella en mayo. La nueva investigación aumentó ese número a siete planetas totales.

These 7 Earth-sized planets were seen by @NASASpitzer around a nearby, ultra-cool dwarf star called TRAPPIST-1: https://t.co/G9tW3cJMnV pic.twitter.com/Z6gvaH96Tz

— NASA (@NASA) February 22, 2017