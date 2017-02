¡Mira a Angelina Jolie comer arañas con sus hijos!

Angelina Jolie no ha perdido el tiempo en Camboya. La actriz de 41 años, quien se encuentra promocionando en ese país su nueva película “First They Killed My Father”, aprovechó su visita para probar los alimentos locales, pero no cualquiera, Jolie comió junto a sus hijos tarántulas, escorpiones y escarabajos.

"You want to share a spider?" – Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2017