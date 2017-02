Del éxito y el fracaso

By :

Por Juan Ramón Martínez

Posiblemente una de las primeras percepciones del ser humano más antiguas, sea la de la realidad como una amenaza y la voluntad de evitarla, enfrentarla o ignorarla. La vida fue vista, más como una tragedia –inevitable o controlable–, en la que, por más que se esforzara el hombre, siempre concluiría en el fracaso. El segundo sentimiento creemos que privó, posiblemente fue el de la soledad y la indefensión. Y recurrió a la ayuda de los dioses, para enfrentar las amenazas. De forma que estuvo durante milenios vagando solo, hasta que se encontró, en su búsqueda, a Dios. Desde allí el hombre, fue menos frágil, se sintió más fuerte y pudo ver, en el valle de lágrimas, una posibilidad para evadir y conquistar la vida eterna, en donde todas las tragedias se anulaban, definitivamente. Evadiendo el infierno y caminando al cielo.

En el tiempo, que nos ha tocado vivir, hemos desarrollado cierta voluntad, no generalizada, de pasar por encima de las dificultades y lograr el éxito. Seguimos huyendo y evitando el fracaso, en forma inconsciente, mientras creemos que el logro del éxito es sencillamente la anulación de aquel. Pero no siempre el éxito, deja de tener en su envoltura, ciertos rasgos de fracaso: los costos personales y sociales para lograrlo, la represión de su búsqueda y el uso de los medios, que en algunos casos reta a la moralidad. Y el temor fundado que el éxito al final, tiene un alto costo que, sin duda hay que pagar. De allí que en muchos tramos de la vida humana, en vez de la búsqueda centrada en la acumulación, se basó en la lejanía de lo material, para la construcción de un mundo ideal, de sueños y de ilusiones, en que las satisfacciones giraban alrededor del desprendimiento. Y la no, acumulación de cosas.

Ahora la sociedad moderna, busca el éxito en forma mecánica. Y cuando no lo logra busca culpable, para atribuirle responsabilidades. No se ve a sí misma –no es capaz, por su propia inmadurez– y tiene más facilidad para atribuir la culpa, al otro, al diferente, al extraño. Tanto en términos culturales, raciales y religiosos, con los que pareciera que diéramos un paso atrás en la racionalidad de la conducta humana. Un buen ejemplo de esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo, en estos momentos. En vez de la reflexión para tomar conciencia exacta de una percepción lúcida de la realidad, se recurre al uso de la fuerza y a la embestida en contra del otro, que puede llegar a peligrosas confrontaciones, mismas que el hombre inauguró con la conducta de Caín, en contra de su hermano Abel.

¿Hay que asumir el fracaso con resignación? ¿Echarnos a morir ante sus efectos que lesionan la seguridad y destruyen la autoimagen construida? O bien, enfrentarlo como una experiencia sobre la cual edificar alternativas para aprovechar las circunstancias. En algunos lugares de Europa, se prefieren ejecutivos fracasados. Pero que han actuado. No como ocurre en la contienda política, en que escogemos a los inexpertos. Que no han fracasado porque nunca enfrentaron reto alguno. Cuando, debemos preferir a los que perdiendo, no se desmoronaron, como nos ocurre al común de los mortales.