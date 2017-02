La educación y la vida

By :

Por ERASMO

La educación es fundamental para el progreso de un país; un pueblo educado es un pueblo que avanza, decía Benjamin Franklin, uno de los padres de la patria americana, reconocido por sus estudios autodidácticos y sin embargo un notable inventor. La educación es el factor que determina que una nación se puede ubicar en las mejores posiciones del planeta, por lo que los gobiernos deben fijar sus objetivos a mediano y largo plazo en base al impulso que le prodiguen al sistema educativo.

Cuando arranca el año escolar en Honduras, es emocionante ver como las nuevas pléyades de niños y jóvenes, abrazados con sus mochilas y llevados por sus padres, acuden a escuelas y colegios a reintegrarse con sus maestros y compañeros para continuar avanzando en su etapa formativa. Llena de esperanzas el hecho que cada año vaya aumentando el número de alumnos matriculados, porque esto demuestra que los padres cada vez están más compenetrados en la necesidad de educación para sus niños. Los padres deben forjarse en sus mentes, que si ellos no pudieron coronar sus sueños de alcanzar mejores niveles educativos, su deber es apoyar a sus niños para que ellos puedan alcanzar el anhelo de verse convertidos en profesionales y tener un mañana más cierto y más prometedor.

La educación indudablemente cambia la vida de las personas, especialmente en los tiempos que vivimos donde el aspecto competitivo solo se logra en base a tener mejores niveles de educación. Cada año que pasa la vida demanda de las personas una mejor educación para ser competitiva en medio de una oferta donde el que alcanza los mejores puestos y tiene las mayores posibilidades para emprender sus propias iniciativas, es el que tiene mayores grados académicos.

La educación es la fuerza que derrota la espiral de la pobreza en un país, de manera que no es posible pensar que haya países que se consideren potencias que estén ubicados en los peores estadios educativos. Educación es sinónimo de bienestar y prosperidad, lo dicen los indicadores de Taiwán, Singapur, Alemania, Japón, Inglaterra, Finlandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos y muchos otros países que han escalado la cima de la superación merced a que han apostado por tener los mejores sistemas y procesos educativos para cultivar generaciones de ciudadanos bien formados académicamente.

Honduras no podría pensar en un gran futuro de continuar con los bajos niveles educativos que nos sitúan entre los países menos desarrollados y con altos porcentajes de pobreza en la población. Cada intento que hacen las autoridades para mejorar las posiciones debe hacerse con sentido, porque no se trata de lograr progresos aparentes o engañosos cuando se brindan las cifras del sistema educativo. Con números falsos en educación, nos engañamos, pero Honduras continuará siendo el patito feo yendo a la cola de las naciones más atrasadas del planeta.

Tomar decisiones como la de ordenar al magisterio que no deje ningún estudiante de primaria aplazado, y que sean promovidos todos los alumnos al grado siguiente, ha sido uno de los engaños más inexplicables que le criticamos al anterior ministro de Educación, porque si el fin era tener a los niños en las escuelas y no en las calles, bien pudo lograrse con motivaciones que alentaran a los niños al estudio para lograr la aprobación en las evaluaciones practicadas. Regalar los grados a los niños no fue una medida saludable, lejos de eso, nada más atentatorio, y propicio para mantener el statu del país.

La educación tiene que revestirse del rigor para presionar a los alumnos a la dedicación al estudio, sin rigor la educación no es factor de progreso, equivale a un entretenimiento escolar donde los niños llegan a la escuela, reciben sus clases, juegan, comparten con sus compañeritos y maestros, pero sin aprender los conocimientos necesarios que requiere para convertirse más tarde en el profesional competitivo que necesita Honduras.

No hay esperanza con una educación sin la correspondiente evaluación rigurosa, una educación que admite que todos los alumnos deben ser promovidos al siguiente nivel, porque así lo dispone la autoridad educativa es una farsa que trabaja en contra del progreso de la nación.

Esta medida debe ser inmediatamente corregida por la ministra de Educación Rutilia Calderón, para volver a las evaluaciones con rigor, porque la evaluación es el vértice del sistema educativo que garantiza la formación de profesionales competitivos. Una educación sin la evaluación con rigor, es una actividad sin sentido.

Hoy que comienza un nuevo año lectivo, es bueno reflexionar en la sentencia elocuente que dice, que la educación nos cambia la vida. Usted, yo y todos los que figuramos de alguna forma en diversos aspectos de la sociedad hondureña, es porque somos productos de la educación. Sin educación no hubiéramos tenido oportunidad de sobresalir en la sociedad.