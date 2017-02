El liberalismo ha resurgido

By :

Por Rodrigo Wong Arévalo

Si hay una institución política que se la ha jugado por Honduras es el Partido Liberal. En varias etapas históricas este gran partido cayó en la incertidumbre porque miembros de sus mismas filas, gente que a todas luces era atarantada, quisieron apropiarse de su membrecía para hacerlo suyo como se adquiere una hacienda o cualquier propiedad, y dominando cualquier pronóstico que sus adversarios lanzaban para verlo como un partido acabado, el Partido Liberal se ha levantado tantas veces para continuar siendo una institución clave para la democracia.

Los que creyeron el 2009 que habían logrado que el Partido Liberal se convirtiera en un agujero sin fondo han tenido que tragarse sus palabras, porque el liberalismo hondureño ha resurgido para fortalecer sus expectativas, siendo a estas alturas la segunda fuerza política hondureña, según se desprende de todas las encuestas, las serias, las menos serias y hasta de las no serias, por detrás de su archi-adversario, el Partido Nacional, muy fortalecido, con un gobierno muy bien reconocido tanto internacionalmente como por un grueso importante de los hondureños.

En estas elecciones el Partido Liberal se las jugará por Honduras, porque nuestro país necesita de dos partidos políticos democráticos para garantizar el sistema democrático, y ambos son el Partido Liberal y el Partido Nacional, porque, en las demás fuerzas políticas se han insertado los ciudadanos con ideas radicales, socialistas, marxistas y últimamente los anarquistas, a través del nuevo partido de Salvador Nasralla.

Como siempre sucede en todos los países, la democracia descansa en dos grandes partidos históricos, por ellos votan la mayoría de los ciudadanos, quedando un resto que permanece en vela al desembocar en partidos liderados por elementos que no ocultan sus sentimientos antidemocráticos, pero a los cuales la democracia debe tolerar, porque la grandeza de este sistema que si bien no es el mejor del planeta, es el que nos permite a las personas desarrollarnos y desenvolvernos bajo un régimen de libertades.

A manera de columpio, la democracia se mueve entre estos dos partidos, dependiendo las actuaciones que tenga cada uno cuando les toca asumir la conducción de los asuntos del Estado. El Partido Liberal, en esta etapa del retorno al orden institucional desde 1980, había ganado en dos ocasiones dos períodos consecutivos, pero en esta última etapa ha sido el Partido Nacional el que ha logrado dos victorias al hilo y podría ganar la tercera, si el Partido Liberal no se unifica para dar la batalla. La batalla la dará el Partido Liberal, tiene varios candidatos muy buenos, a mi particular juicio uno de ellos, Luis Zelaya Medrano, reúne todas las cualidades que exige el momento histórico para plantearle al candidato nacionalista, que será el actual Presidente JOH, una batalla política de altura, en la que ganará la democracia hondureña.

Podemos decir que el Partido Liberal ha superado sus quebrantos, y ha vencido la mala voluntad de algunos elementos, que aprovechándose de la nobleza del liberalismo usaron su caudal electoral para llegar al poder, desde el cual buscaron hacerle daño, para destruirlo como partido, porque la maldad ideológica les hizo creer que había llegado la hora del final del bipartidismo hondureño, para entronizar en Honduras un partido socialista impulsado y financiado por el movimiento marxista denominado Socialismo del Siglo XXI.

Hoy tenemos un resurgir fecundo del Partido Liberal, todos sus líderes están activos, y aquel fantasma rupturista con que Mel Zelaya y su elite socialista pretendió destruir al Partido Liberal, está acorralado y casi vencido. Zelaya quiere engañar de nuevo a los liberales llegando al abuso de usar la bandera rojo, blanco, rojo para hacerles creer a los liberales sencillos e ingenuos que Libre y Partido Liberal es la misma cosa y no es así. Libre es un partido autoritario, que no oculta su identidad marxista. El Partido Liberal en cambio es un dechado de libertades, su bandera y su consigna rebozan plenas libertades. Libre y Partido liberal no se pueden contener uno al otro, porque los diferencia un aspecto sustancial: Libre es puro autoritarismo, Partido Liberal es libertad pura.

Estando a las puertas de las elecciones primarias, podemos vislumbrar que los mayores recaudadores de votos serán el Partido Nacional y el Partido Liberal. Aquellos liberales que juegan con la suerte del diablo, queriendo que el Partido Liberal se convierta en vagón de cola de Libre y PAC, esos, no son liberales, son amigos de Mel Zelaya, y hacia él quieren dirigir algunos liberales para ayudarle a debilitar al Partido Liberal. No lo podrán conseguir, porque el Partido Liberal ya prendió la fiesta, hay una febril actividad de los cuatro movimientos del liberalismo que ha entrado en una dinámica fija, con la meta de ganar y ganar.

Esta alegría que se percibe y se observa en el liberalismo hondureño de todo el país, está estimulando a aquellos liberales que se habían mantenido apáticos, esperando que el liberalismo se encendiera. El PL lo ha conseguido, ha resurgido con fuerza y entusiasmo. La alegría liberal es contagiante, y así tenía que ser, porque el liberalismo es la mejor democracia del mundo.