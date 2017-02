Cambios en Educación

Por Juan Ramón Martínez

Era necesario y urgente el cambio que produjo en el ramo de Educación el Presidente JOH. El proceso emprendido por el doctor Escoto –al margen de la satisfacción que provoquen sus resultados que son más que visibles en el nuevo reordenamiento introducido en todo el sistema– ya estaba agotado. Era necesario dar, un nuevo paso. En el que al tiempo que se reduce la confrontación, se busca la oportunidad para buscar las nuevas alternativas que debe dar el sistema educativo, no solo el primario y secundario, sino que también el universitario. Si hay dificultades que no hemos podido superar, es la falta de integración del sistema educativo nacional –desde el kínder hasta la universidad–; la discontinuidad de los conocimientos graduales de un nivel a otro, y la definición sobre qué es lo que queremos para el país: desempleados con algunos conocimientos o formar “personas y ciudadanos con conocimiento y capacidad de innovación” para enfrentar un mundo laboral que, está cambiando en forma acelerada permanente.

Para resolver estas dificultades, normales en todas las sociedades del mundo, debemos recurrir al pensamiento profundo, es decir a la reflexión intensa y de gran calada que nos proporciona la filosofía que es más que historia de sus principales pensadores, una disciplinada forma de enfrentar las dificultades, con seriedad y en forma ordenada. La Dra. Rutilia Calderón, tiene además de la cercanía de la problemática por su experiencia en el sistema universitario, una mentalidad más abierta, más universitaria, es decir general, para entender las necesidades de formación para el trabajo que tiene el sistema educativo. Así como lucidez para entender que no se trata de mantener en las aulas a los alumnos, solo para asegurar que los padres de familia estén tranquilos y serenos. O, entregar títulos supuestamente para el sistema laboral, sino que recursos pensantes, teóricos y prácticos, con los cuales cambiar los retos y desafíos en oportunidades personales y sociales. Para lo cual, el clima del aula en todos los niveles debe cambiar. No puede seguir siendo un ejercicio de autoritarismo. Hace falta que dentro de un clima de democracia el alumno y el maestro aprenden juntos, como enfrentar un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa.

El paso para que los profesores de kínder y escolares tengan un nivel universitario, es una decisión excelente que, esperemos que nos dé resultados. Pero sin caer en la ingenuidad de creer que todos servimos para todo. Y que, solo hace falta sentar a unas personas en el aula, sin vocación y pasión para enseñanza, para producir a los educadores que necesita el país. No todos tenemos vocación para la enseñanza. Hay personas que su vocación es otra. Y que no por ello valen menos que las que lo tienen abundantemente. Hay que diferenciar que hay múltiples vocaciones, útiles para entender que la realidad presenta, igualmente múltiples y diversos desafíos a los cuales hay que darles respuestas con vocaciones definidas. Para lo cual el sistema educativo lo tenemos que abrir, eliminar la verticalidad actual, diferenciando las salidas universitarias de las salidas técnicas. Ambas necesarias. Sabiendo que no todos servimos para todo. Y mucho menos que todos los problemas, retos y desafíos son iguales. Estos conocimientos de partida nos pueden proporcionar la filosofía cuya función es permitirnos, pensar a profundidad sobre los problemas para encontrar soluciones creativas.