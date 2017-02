El valor de la confianza

By :

Hace muchos años cuando íbamos a las pulperías a comprar lo primero que había colgado en lo más alto de los estantes donde se mostraban los productos a la venta era un rótulo dividido en dos partes, en una de ellas el propietario de un negocio, aparecía todo abatido y agobiado, con la ropa raída, los zapatos gastados, rascándose la cabeza, diciendo “yo vendí al crédito”, mientras en la otra mitad estaba el otro propietario fumando un hermoso puro, con ropa fina y de primera clase, sosteniéndose la mano en el sobretodo y con una sonrisa de oreja a oreja, expresando “yo vendí al contado”. Ese rótulo era la rotunda negativa para todos aquellos clientes que iban a la pulpería a pedir fiado algunos víveres, porque al jefe de la casa no le habían pagado esa semana y para comer solo quedaba el crédito que daban los pulperos. Ese rótulo desde luego, no tenía validez para los clientes asiduos, que además pagaban puntualmente sus cuentas cada fin de semana, quincena o mes.

Siendo pequeños nos tocó atender en la casa de mis padres dos pulperías, ese rótulo era la advertencia a los morosos o clientes desconocidos que se acercaban solo a pedir fiado, pero entre la clientela ya sabíamos quién era digno de confiar para otorgarle al crédito la provisión de víveres que necesitaba. La primera noción de quien es digno de obtener confianza la tuvimos a nuestros cortos 9 años, cuando ayudamos a despachar en las pulperías de nuestros padres. Más tarde, siendo estudiantes del colegio, nuestros maestros nos enviaron mensajes contundentes cuando nos dijeron que éramos dignos de confiar en nosotros por nuestro comportamiento estudiantil. Y cuando ascendimos en nuestras labores en medios de comunicación, el mensaje de nuestros superiores siempre fue dirigido a que tuviéramos cuidado en quien o quienes podíamos confiar.

Cuando trabajamos bajo la dirección del radiodifusor cubano Silvio Peña me caló profundamente una expresión que se me grabó en la mente: “nunca confíes en alguien que te lisonjea” y nuestro jefe máximo en la radio, el desaparecido empresario Miguel Andonie Fernández, en la mera entrada de su oficina tenía un rótulo con la siguiente leyenda “nunca le confíes algo a un ruin, porque conocerás a un malvado”.

En toda mi vida profesional la palabra confianza ha sido un reto y un objetivo a la vez. En la vida nacional, confianza es un término clave para saber y comprender si vivimos en un estado de confianza. Honduras ha sido un país poco confiable para gobiernos extranjeros y organismos internacionales, a eso se debe que cuando nos conceden algún trato favorable, sea cooperación ayuda o préstamo, nos manifiestan tal desconfianza que buscan documentar el tratamiento de tal manera que lo regalado o lo prestado no vaya a parar a manos de particulares inescrupulosos que entran al oficio público de los cargos del gobierno.

Por eso nos parece muy meritorio y digno de resaltar que el gobierno de EEUU anuncie que le adelantarán al gobierno hondureño los primeros 125 millones de dólares del Plan Alianza para la Prosperidad, para crear oportunidades en el país para los jóvenes y personas que ansían tener la suya para no tener que estar pensando en irse del país a buscarla en EEUU o cualquier otro país. La entrega de ese monto a nuestro país es una demostración de confianza a las actuales autoridades; los gringos tan meticulosos y desconfiados por tantas malas experiencias sufridas por los malos tratamientos que han visto en diversos programas de apoyo, viven más desconfiando que confiando en los gobiernos hondureños, por lo que esta vez ha sido una excepción agradable, y no es por otra cosa más que por la confianza que puedan tener en las actuales autoridades. Especialmente en tiempos en que, de parte varias organizaciones políticas y sociales hondureñas, hay un torpedeo permanente en la capital norteamericana contra nuestro país. Los mismos hondureños que pertenecen a esas organizaciones se esmeran por impedir que Estados Unidos apoye programas vitales en campos como la salud, seguridad y generación de empleos.

Cuando EEUU desoye ese clamor negativo que pregonan esos grupos de hondureños contra su propio país, es porque le conceden a las actuales autoridades un buen porcentaje de confianza, de otra manera no le soltarían ni un dólar a este gobierno. No hay otra explicación, Honduras ha ganado confianza por las medidas y disposiciones que se han tomado en estos últimos tres años en el alto nivel de nuestro país. Poner cabeza chata para desconocer un mérito que por dicha le abona a toda la nación, es una pequeñez que no corresponde a los buenos hondureños, que somos los que apartamos el interés sectario para darle curso al reconocimiento de los logros positivos que al final de cuentas derraman beneficios a todos los hondureños.

Si las instituciones siguen ganando confianza, porque trabajan en forma eficiente, y apegadas al cumplimiento de la ley, esto será solo el comienzo, porque un país gana desarrollo y progreso, en la medida que las acciones de sus autoridades y sus habitantes se enmarcan en la preocupación de ser confiables a la vista de todos. Y esto, innegablemente, se consigue actuando en el marco de la ley.