¿Son necesarias las extracciones de sus dientes?

A los dos años se deberían tener un total de 20 dientes, los que le dan al niño o niña, la oportunidad de poder comer los alimentos necesarios para seguir con su crecimiento. Es a la edad de seis años cuando generalmente el niño o niña comienza el cambio de su dentición primaria (dientes de leche) hacia su dentadura o dentición permanente. Un dato interesante de mencionar en este artículo para que los padres de infantes en esa edad se den cuenta, es que la erupción o salida de las primeras cuatro muelas (primeras molares) permanentes aparecen en la cavidad oral de todos los niños y niñas sin reemplazar ningún diente de leche.

Se recomienda estar muy pendiente de la salida de la primeras muelitas permanentes, pues como la misma palabra lo dice, son permanentes, es decir para toda la vida, siempre y cuando las cuidemos con un buen cepillado diario y el uso del hilo dental. El resto de la dentición o dentadura permanente saldrá o erupcionará guiada por un patrón de erupción en el que cada diente de leche será reemplazado por un diente permanente.

Desafortunadamente es muy frecuente que los niños y niñas desarrollen caries en sus dientes de leche, lo que no debe de ser considerado por los padres o encargados como un inconveniente menor. Es de mucha importancia y hasta es urgente que un dentista trate el diente de leche con caries, pues la caries puede afectar las encías y los huesos maxilares del infante. No es correcto de ninguna manera pensar en no tratar el diente de leche con caries pues como no es permanente deberá caerse o extraerse de todos modos.

Es primordial para la salud buco dental que los dientes de leche no se caigan o extraigan forzados por caries u otro padecimiento antes de su debido tiempo, ya que si esto sucede, el infante puede quedarse sin el espacio necesario para los dientes permanentes que están por salir.

Tanto el profesional de la odontología como los padres o encargados del infante debemos inculcarles el hábito de una buena higiene oral para no perder los dientes de leche antes de tiempo pues son los dientes de leche los que mostrarán y guiarán a los dientes permanentes, a través de sus raíces, el camino para que salgan en una buena posición y a la edad correcta.

Al perder un diente de leche ya sea por una caries, un golpe, o cualquier otra razón, la guía o el camino para el diente permanente se verá afectada y surgirán problemas o complicaciones como ser una mala posición de los dientes permanentes, específicamente, dientes desalineados, apiñados y/o giroversados, es decir girados hacia adentro de la boca o hacia afuera de ella, no en su posición normal.

Las terceras molares conocidas como “muelas del juicio” son los últimos dientes en desarrollarse y aparecer en la boca, que suelen salir por detrás del último segundo molar superior e inferior, por lo general aparecen en la edad comprendida entre los 16 y 21 años.

Son las muelas del juicio las que presentan mayores problemas y las únicas piezas dentales que deberían verse sometidas a una extracción, pues es muy común que en su proceso de erupción queden dentro del hueso maxilar ya sea de una forma total o parcial, debido a la falta de espacio dentro de la boca para poder acomodarlas, esta situación genera dolor, infección, apiñamiento de los demás dientes, o daño del segundo molar que se encuentra por delante de la muela del juicio, en este caso, principalmente por las caries que se desarrollan al ser esta zona de difícil acceso para la correcta higiene oral. Solo si las muelas del juicio salen en forma correcta, verticales, se deben conservar.

La pérdida de cualquier otra pieza dental envejece prematuramente el rostro del paciente y causa disfunciones al masticar, hablar y sonreír. Tanto la caries como las enfermedades de las encías y los desgastes, temas que mencionamos en el artículo anterior, son las principales afecciones que provocan la pérdida dental, que se pueden y deben de prevenir, permitiéndole conservar su dentadura toda la vida.

Nuestros dientes envejecen con el paso del tiempo y por su uso. Durante muchos años se consideró que perderlos era un proceso natural propio de la edad. En el pasado, cuando el paciente con dolor acudía al odontólogo el tratamiento más habitual era la extracción de la pieza. Actualmente esta idea es obsoleta y los odontólogos trabajamos en la prevención de las enfermedades, evitando en la medida de lo posible las extracciones y los tratamientos restauradores.

Es una verdad que la mayoría de los adultos pierden sus dientes debido a la falta de una correcta y periódica limpieza bucodental; afortunadamente la odontología ha evolucionado también en la restauración de las piezas perdidas, tema que trataremos a futuro.

