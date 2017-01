Alianza para la prosperidad, ¿una ilusión?

Por JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

Lo tradicional de nosotros es creer en los milagros. No de los que vienen de la voluntad de Dios, sino que las acciones de hombres superiores. O que las cosas se arreglan por ellas mismas, sin la intervención nuestra. O por la acción de hombres blancos, amarillos o marrones, que tomando conciencia de los problemas que sufrimos, se tocan el alma y se consagran a resolver nuestras dificultades. El mejor ejemplo es la dependencia de los Estados Unidos. Los ojos tristes y el corazón contrito, siempre se han dirigido hacia ellos, implorando la solución de nuestras dificultades. En la década de los cuarenta y los cincuenta los estadunidenses metieron el hombro como nunca a favor de nuestro desarrollo: instalaron agua potable por todos los rumbos del país, establecieron alcantarillado sanitario en las poblaciones más grandes; crearon un sistema de extensión agrícola, conocido como STICA (Servicio Técnico Inter Americano de Cooperación Agrícola) y un servicio educativo, destinado a mejorar las escuelas públicas. Como resultado, las condiciones generales de vida empezaron a mejorar, las ciudades a crecer en la década de los sesenta y el campo agrícola a disminuir en población, la que se trasladó a las ciudades, congestionándolas porque no ofrecía empleo; ni servicios en cantidades y calidades adecuadas. Una parte de esa población, joven la mayoría, entró al sistema educativo: sacó la primaria y algunos se hicieron universitarios. Una vez concluidos sus estudios, entraron a las maquilas a trabajar. Pero después de los treinta años, la única alternativa fue viajar a los Estados Unidos. Primero en el filo de lo ilegal. Después, a salta de mata, corriendo los riesgos de los desiertos de Texas y en manos de los coyotes, emigraron en centenares de miles a los Estados Unidos en donde hicieron, igual que los mexicanos, el trabajo que los estadounidenses no realizan por denigrantes y mal pagado. Los pobres de aquí, expulsados por un sistema ingrato –se constituyó que era un delito que emigraran a Estados Unidos—consiguieron trabajo allá y los pobres, por efecto de las maquilas, terminaran por hacer el más grande aporte a la economía nacional. Las remesas aportan más que el café, la maquila y los productos agropecuarios.

Cuando los gringos se aburrieron de darnos, establecieron la cuenta del milenio. Por corrupción solo la hemos aprovechado una vez para la construcción del canal seco. Ante la posibilidad de quedarnos sin nada, a alguien de los burócratas inteligentes; pero muy cínicos, se le ocurrió: “saquémosle el dinero a los gringos”, con la justificación que de ese modo reduciríamos los inmigrantes ilegales. Así surgió el Plan Alianza para la Prosperidad, con la participación de los tres países del Triángulo Norte, realizarían acciones conjuntas. Se diseñaron las propuestas económicas, se hicieron cálculos de cuánto se reduciría la inmigración ilegal, y se mostró como un dólar en Centroamérica, era más efectivo que un dólar usado en la frontera, deteniendo ilegales. En la campaña electoral que concluyó con la presidencia de Donald Trump el tema de la Alianza para la Prosperidad no ocupó una línea siquiera. Más bien, hizo de la expulsión de los inmigrantes mejicanos –que incluyen a todos los marrones que no son blancos o pálidos, de cabello rubio– un tema central. Ahora estamos como al principio. Se aprobaron los fondos; pero no hemos recibido nada. Corremos el riesgo que Trump elimine el proyecto y que el único camino que nos quede sea el de la presión de los ilegales, saltándose muros, engañando al desierto y retando a la muerte para ingresar ilegalmente. Todo por esperar que sean los de afuera, y no nosotros quienes enfrentemos nuestras dificultades. Sin esperar que nadie haga lo que solo nosotros podemos hacer.