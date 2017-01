Los vice y los sub

By :

Por CÁNDIDO

La jerarquía es el orden establecido en el derecho administrativo para asignar segundas funciones dentro de una organización, asignadas a segundos mandos, de manera que el titular de una empresa, de un organismo o cualquier institución, tenga un segundo a bordo en quien pueda confiar o delegar algunas tareas o misiones que bajo sus indicaciones deben ser ejecutadas. Un subgerente, un subdirector, igual que un vicepresidente o vicedirector, o un subcomisionado, son ejecutivos bajo la orden de un titular. Un sub o un vice es el inmediato subordinado del titular de un cargo y la definición es muy precisa, en la línea de mando es un segundo a bordo que debe estar dispuesto a acatar las instrucciones del titular, es decir, de quien ejerce en propiedad el primer mando o titularidad de la institución o empresa.

Ningún funcionario, segundo a bordo, sea un vice o un sub, está en el primer plano que ostenta el titular del mando, porque si así fuera entonces no habría una sino dos voces de mando, que permanentemente se estarían contradiciendo las indicaciones y aquello resultaría una verdadera merienda de locos, o como decía un recordado maestro de la facultad de leyes, un “arroz con mango” donde resultaría imposible concatenar las acciones entre lo que dijera uno y lo que contradijera el otro. Es decir, sería una oficina donde no habría coexistencia.

La salida de la abogada Linda Lizzy Rivera de la oficina del Comisionado de Derechos Humanos, CONADEH, se ha debido a un impasse con el titular, abogado Roberto Herrera Cáceres, quien es el primer funcionario de la oficina, y que prescindió de los servicios de la abogada Rivera por pérdida de confianza, que es una decisión que corresponde a los privilegios de quien desempeña la titularidad de un cargo.

En el enfoque doctrinal de la rama administrativa se han creado las diferencias de rangos y de funciones porque de lo contrario resultaría que habría varias personas disputándose la autoridad para ejercer el mando, lo cual devendría en una situación caótica y anárquica, que echaría a perder los objetivos de la institución o de la empresa. Suele suceder que por desconocimiento de la naturaleza jerárquica que establece el orden para lograr el buen funcionamiento en las empresas e instituciones, un sub o un vice terminan aferrándose al don de mando que no les corresponde y acaban por pelearse indebidamente con el titular, hasta el grado de enemistarse por disputa de poder, por simple ignorancia de sus facultades y funciones reales.

Un sub o un vice en cualquier oficina, empresa o institución, según el derecho administrativo, solo es un sub ejecutor, el que por delegación del titular debe ejecutar lo que se le manda, porque su función es la de ser el ayudante, colaborador y en ciertos casos, suplente del titular. Pero no debe ignorar que su posición es la de segundo a bordo, como suele llamarse en derecho marítimo o en la rama militar, a quienes solo pueden asumir la dirección de la nave o dirigir el regimiento, cuando falta el titular.

Genéricamente un sub o un vice son funcionarios que están obligados a acatar la autoridad del titular, y por lo tanto debe obedecer las instrucciones de aquel, y no discutirlas. Para normar la vida en las empresas e instituciones se hicieron las normas jerárquicas, donde los funcionarios de nivel superior dirigen y ordenan a los de segundo nivel o mandos intermedios. No hay forma de equivocarse en esta situación, salvo que la persona haya recibido en su nombramiento delegaciones de igual categoría que las del titular del ramo, algo que si llegara a ocurrir sería un caso inédito de caos y anarquía institucional.

No debe haber confusiones en el caso de CONADEH, donde el titular electo es el abogado Roberto Herrera Cáceres, mientras que la abogada Linda Rivera es la subcomisionada, de manera que si esta última cree que ha sido discriminada por el titular porque este no le concede el derecho a actuar como funcionaria con igual categoría del titular, es por cuestiones de mal entendimiento de ella, por creer que siendo subcomisionada de CONADEH tiene igual posición jerárquica que el abogado Herrera Cáceres, cosa que no es así, porque el titular de CONADEH solo es uno: es el abogado RHC.

No cabe hablar de menoscabo de funciones ni de discriminación porque en el concepto legal, el que cuenta con la titularidad de CONADEH es el comisionado RHC, mientras que la subcomisionada Rivera es una empleada inmediatamente inferior al comisionado, al que debe apoyar en todo lo que aquel le pida, pero sin dejar de tener en cuenta que su situación la sitúa en un escalón inferior en jerarquía al comisionado RHC.

El que tiene el dominio y el mando superior de toda institución es el titular, los sub y los vice son segundos mandos. En algunos países hay vicepresidentes de la República, en Honduras lo que hay son designados presidenciales que son cargos distintos a la vicepresidencia, que sustituyen al presidente solo cuando este les delega alguna función específica. En lo personal creemos que lo mejor es que, en el caso de Honduras, no haya un vicepresidente, porque como dijo con toda razón un expresidente amigo, los vicepresidentes solo sirven para conspirar contra el presidente.