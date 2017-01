Por ROLANDO KATTAN

Fotografía FABRICIO ESTRADA

Lilliana Ramos Collado es poeta y ensayista. Ha publicado proemas para despabilar cándidos (Premio Revista Sin Nombre 1976: Editorial Reintegro: 1981), reróticas (Libros Nómadas: 1998), una segunda edición de Últimos Poemas de la rosa. Ejercicios de amor y de crueldad (Trabalis Editores: 2015) y una nueva edición de reróticas (Trabalis Editoras: 2016) con fines conmemorativos. Su poemario más reciente se titula Poemas gulembos (Aguadulce, 2016).

Lilliana es ensayista y ha publicado artículos de comentario cultural, crítica y teoría literaria, de fotografía, arte y arquitectura en catálogos, libros colectivos, y en revistas generales y profesionales. Fue co-anfitriona del programa radial Palabras Encontradas. Su nuevo programa radial, también por la Emisora de la UPR, se titula Los cinco sentidos. Mantiene desde hace cinco años Bodegón con Teclado, un blog cultural diverso y bien nutrido. Es catedrática en las materias de cultura visual, historia y teoría de la arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Además, fue Directora Ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña y curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) por varios años. En el MAC estuvo a cargo de una veintena de exhibiciones diversas, individuales y colectivas, acompañadas de libros-catálogos, entre ellos, Careos/Relevos: 25 años del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC, 2010). NosOtros: David LaChapelle ́s Humanity on the Edge (MAC, 2011)y figurasenfuga/ richardpagán (MAC, 2012), y Puerto Rico: Puerta al Paisaje, cuyo libro/catálogo acaba de ser publicado (MAC, 2015). Recientemente publicó el ensayo Ecce Pictor: el azul sacrificial de Arnaldo Roche Rabell (Las Palmas de Gran Canaria, CAAM, Castillo, ed.). Como curadora invitada de la Galería Point of Contact de la Universidad de Syracuse publicó The Blue of Ruins/Arnaldo Roche Rabell (Syracuse: 2016), para la exhibición homónima. Ru libro más reciente sobre arte se titula caracol tormenta rosa, un libro sobre la obra gráfica de Consuelo Gotay que acompaña su más reciente curaduría: una exhibición retrospectiva de Gotay. Se encuentran en imprenta Wee Hours. Poems for Funny Lesbians con la artista Yolanda Fundora (CreateSpace). Actualmente termina su próximo libro, una colección de ensayos titulada Monumentos dóciles. Patrimonio urbanismo arquitectura.

SUS POEMAS

Viejas rosas

Las rosas son siempre

viejas rosas

presente marchitándose

agarrado de un hilo de un soplo

de un batir apresurado de los párpados

del tiempo que

todo lo abraza y todo lo

abandona

frágiles en vida y polvorosas en la muerte

su olor subsiste igual de tenue

aviso de su vida otra

de su vida más

allá

de la rosa

esta rosa tierna que ahora arrancas de su tallo

está ahíta de todo lo ganado

y lo perdido

rosa cómplice que entrelaza la

que serás mañana con

la que eras hoy

toda rosa es rosa de ayer

nunca completamente espléndida

siempre bella en su huida

de ella sólo vemos el suave descenso de la

pesada corola

estas rosas que hoy acaricias se

gastan con tu tacto

se laceran con tu aliento

se estrían con tu murmullo perplejo

se hacen más viejas de lo que siempre

han sido al tenerlas tú

que tu rosal sea siempre el próximo rosal

que te dé siempre rosas mnemorosas

que sean siempre las tuyas

rosas de ancho corazón y suspiro profundo

De Lilliana Ramos Collado. Últimos poemas de la rosa. Ejercicios de amor y de crueldad. Trabalis Editores: San Juan, Puerto Rico (2015).

Paradojas de la rosa

“¡Rosa, oh pura contradicción, gozo de ser sueño de Nadie debajo de tantos párpados!”

Epitafio de Rainer Maria Rilke

quisiera morir

herida

por la espina de una rosa

dormir absorta

en la molicie de sus párpados

que mi corazón

ensartado en la fronda hirsuta

de la rosa

pudiera seguir amándola

por el placer que suscita ese

dolor

que arrecia apenas ante el abismo

de su belleza

que en la muerte

olvidase yo

la minucia lenta del estrado del

tiempo sobre la faz olorante

de la rosa

que

recostada de su espina

fuese yo misma rosa

que fielmente

entrega a sus amantes a la

muerte

la rosa está siempre

madura para morir

que nadie la despierte que

nadie se despierte sino aquel

que haya lanceado su pecho

con la espina que otorga la

dichosa eternidad de una

muerte hermosa

fina y frugal la

rosa no espera otra

cosa que dormir con Nadie

que darle su

don de un día su

don del sueño

rosa generosa

De Lilliana Ramos Collado. Últimos poemas de la rosa. Ejercicios de amor y de crueldad. Trabalis Editores: San Juan, Puerto Rico (2015).