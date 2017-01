La salud dental y la pérdida de hueso

Uno de los temas más desconocidos en general sobre la salud bucal o dental es la perdida de hueso, sus causas y consecuencias para el paciente. En el artículo anterior mencionamos que es primordial una buena higiene bucal o dental, la cual debería llevarse a cabo mediante el cepillado diario al menos dos veces al día, el uso del hilo dental para remover los restos de los alimentos donde no llega el cepillo y la visita periódica a su odontólogo.

En esta ocasión iremos profundizando un poco más, diremos para comenzar que es importante el control en la ingesta de los alimentos en especial aquellos que tienen un alto riesgo de causar caries, como los azucares que generalmente se encuentran en los deliciosos postres y analizaremos de igual manera los problemas y enfermedades más frecuentes derivadas de una incorrecta o insuficiente higiene bucal, por ejemplo, el desarrollo excesivo de la placa bacteriana que es conducente a la formación de sarro, a provocar halitosis, caries, gingivitis y periodontitis, condiciones que definiremos una por una, para una mayor claridad y comprensión.

¿Qué es la placa bacteriana? Es una película conformada por microorganismos, saliva, y restos alimenticios que se van depositando sobre las piezas dentales en su contorno. La placa bacteriana debería de ser removida a través de la higiene dental o bucal, pero si los microorganismos que la conforman consiguen sobrevivir y persisten sobre la superficie de los dientes, pueden causar cálculos dentales, mejor conocidos como sarro que se define como el resultado de la acumulación de sales de calcio y fosforo provenientes de los alimentos; él sarro es el resultado de la mineralización de la placa bacteriana.

La halitosis o mal aliento u olor bucal desagradable tiene su origen en la acumulación de bacterias en la cavidad bucal.

La caries es una enfermedad que se caracteriza principalmente por la destrucción de los tejidos que conforman al diente, esta destrucción es provocada por la placa bacteriana; las bacterias fabrican un ácido a partir de los restos de alimentos que no son removidos por las técnicas de higiene dental que causan la destrucción del diente de adentro hacia afuera.

La gingivitis es una enfermedad bucal, mayormente bacteriana que provoca la inflamación y el sangrado de las encías, y es causada por los restos alimenticios que quedan atrapados en los dientes.

Llegamos ahora a la periodontitis, de origen bacteriano mayormente, afecta el periodonto, que es el tejido que brinda sostén a los dientes, las encías son la parte visible del periodonto, generalmente la periodontitis es causada inicialmente por la gingivitis no tratada y produce la perdida de hueso, dejando al diente sin soporte alguno. La pérdida de este soporte óseo implica la pérdida irreversible del diente.

Todo lo anterior para información y tranquilidad del lector, no pasa o no debería pasar desapercibido, si bien es cierto, para un ojo no entrenado es difícil de ver la placa bacteriana, no lo es la identificación del sarro dental, esto es relativamente fácil de ver a simple vista; como tampoco pasa desapercibido el sangrado de las encías, síntomas que el paciente está en la obligación de tratar a la brevedad posible para no correr el riesgo que evolucione hasta la triste consecuencia de perder el hueso que sostiene su preciado diente natural.

Es importante mencionar y sé que esto les va a sorprender, pues tampoco es del conocimiento general, que la pérdida ósea es también causada por la extracción de una pieza dental, ¿Cómo así se preguntarán?, una caries no tratada avanza invadiendo cada vez mayor parte de la pieza dental, hasta causar la destrucción del diente y al ser extraído y no reemplazado por un implante, causa perdida ósea.

También produce perdida de hueso el uso de prótesis dentales mal confeccionadas, lo produce igualmente enfermedades como la diabetes e inclusive el mismo efecto de perdida de hueso se obtiene si la pieza dental es perdida por un accidente de cualquier tipo, una caída por ejemplo.

Ahora si el hueso ya se perdió, ¿Qué solución existe? Los avances de la ciencia en la investigación de este problema han permitido que hoy contemos con alternativas de tratamiento que colaboran en la regeneración ósea.

Hoy podemos colocar cuando sea necesario, hueso sintético el cual es estable, seguro y confiable. Este hueso es insertado en el mismo momento de la cirugía oral, en una extracción de una pieza normal, al momento de colocar un implante y en cirugías mayores en zonas de gran pérdida ósea.

Los estudios sobre la regeneración ósea llevan más de 30 años realizándose y cada día los huesos sintéticos son mejores y más fáciles de manipular para facilitar al paciente una pronta y exitosa recuperación, son de gran ayuda para rehabilitar hundimientos, depresiones causadas por hueso ausente para luego colocar prótesis altamente estéticas que cumplan todos los requisitos en cuanto estabilidad, comodidad, funcionabilidad, contorno y alineamiento para lograr crear una bonita sonrisa.

No se olvide, la prevención a través de una limpieza dental y bucal adecuada y sus visitas frecuentes al odontólogo harán que los padecimientos aquí mencionados sean una muy pero muy remota posibilidad.

DRA. IDALIA HERRERA DE MORALES

Cirujano dentista

Rehabilitación oral

