Cuando los hijos “pegan”

Una mujer de 46 años fue detenida por golpear de manera brutal a doña Abelina Martínez, su anciana madre de 84 años. Las autoridades de Trinidad, Copán, recibieron la alerta por una llamada anónima y así pudieron llegar hasta María Hilda Martínez, la agresora de la mujer que la trajo al mundo, en la aldea Agua Zarca, un recóndito lugar del occidente en nuestro país. Los golpes fueron múltiples y en innumerables ocasiones, por lo cual fueron los propios vecinos quienes dijeron basta y se comunicaron con la policía.

Sin embargo, no todos estos casos trascienden y muchos quedan ocultos entre el miedo y las amenazas de sus vástagos o de familiares cercanos. “Es muy duro dar el paso de denunciar a tu hija. Cuando es reincidente más aún. Si hubiera sido la primera vez, pues perdonas. Y la segunda, también. Pero en mi caso era ya la tercera, y ya dije que no aguantaba más… Mi integridad física peligraba, la próxima vez mi hija me mataba en un momento de ira”. Este testimonio lo brindó una mujer que llamaremos María, madre de 67 años, quien pidió mantener su nombre en la privacidad por la vergüenza de una hija, de quien hace cinco años no sabe nada. “Andaba con los planes de irse y seguramente lo hizo porque nunca volví a saber nada de ella”, cuenta al sacar de adolorido corazón lo que durante mucho tiempo cargó en silencio a sus espaldas.

Su hija, un día se levantó y dijo que no quería estudiar más. Su madre le recordó que ella y su padre se levantaban todos los días a las cinco de la mañana para trabajar y pagarle los estudios. “Se puso como una histérica, me dio mordiscos, puñetazos, de todo. Ahí dije que ya no aguantaba más”, nos contó.

El fenómeno aún es minoritario, pero muy serio, y no menos preocupante. En los últimos dos años, la Fiscalía del Consumidor y la Tercera Edad dio cuenta de 200 denuncias de maltrato contra personas mayores de 60 años, de las cuales, 145 fueron por violencia intrafamiliar, 10 de abandono y 49 de negación de asistencia por parte de parientes cercanos.

Hay algo cierto: el número de casos aumenta a velocidad de vértigo: padres que ponen un pasador en la puerta de la habitación porque temen que su hijo cumpla las amenazas que va soltando de día –“Cada vez que salía algo de malos tratos en la televisión me decía: Vas a acabar así”, cuenta María.

Los expertos hablan de una patología social propia de la época contemporánea, que afecta a familias de todas las clases sociales. Los padres, desbordados, se muestran renuentes a pedir ayuda por miedo al estigma que supone el sentir que fracasaron educando a sus hijos. En promedio se han recibido desde 2013, seis denuncias semanales en las cuales los afectados son personas de la tercera edad.

Hay quienes consideran que el problema esencialmente es la educación demasiado permisiva y sin límites que recibieron los hoy hijos tiranos. Otras voces hablan del síndrome del emperador. Creen que hay niños que nacen con una cierta predisposición genética a comportarse así y piden que no se haga tanto énfasis en la culpa de los padres para que el peso del estigma no les impida pedir ayuda antes de que sea tarde.

El pequeño tirano busca ante todo revertir el orden jerárquico de la familia, quiere tomar el control de la casa recurriendo a todo tipo de violencia psicológica y física, sin importarle el dolor que pueda infligir a sus seres cercanos. Va avanzando paso a paso, tanteando y chantajeando a unos padres que dan a torcer su muñeca una y otra vez hasta que pierden todo tipo de autoridad. “Acababa cediendo siempre, haciendo todo lo que ella quería para no provocarla. Si ella te decía esto, yo cedía para no enojarla, y volvía a hacerlo para que no chillara, para que no amenazara con que se iba de la casa”, cuenta María. “Me metía en la cama a veces con miedo. A mí me anulaba, pero a mi marido, no lo dejaba comer en la cocina con ella. “Yo con este cerdo no quiero cenar, que se quite de en medio”, nos decía. Se convirtió en la reina y señora de la casa y nosotros en sus sumisos esclavos”, recuerda entre lágrimas.

El fenómeno es relativamente nuevo y no hay unanimidad entre los expertos. Quienes lo han estudiado de cerca insisten en separar este nuevo perfil de violencia de casos como el del hijo toxicómano que recurre a la fuerza para conseguir dinero, o de jóvenes que tienen alguna enfermedad mental que propicia ataques violentos. Tampoco suele ser una respuesta a unos padres excesivamente autoritarios ni tiene por qué darse en familias desestructuradas.

Una educación liberal demasiado permisiva, en la que los roles y la jerarquía se ha borrado, es el lugar ideal para que emerjan este tipo de comportamientos. Suele ocurrir en familias donde la relación entre padres e hijos está en pie de igualdad, donde las normas no se imponen sino que se negocian; en casos de padres sobreprotectores, que afirman querer a sus hijos “hagan lo que hagan”; en familias con progenitores insatisfechos con sus roles, que sienten que sus vidas están vacías o que no querían tener hijos.

Los especialistas también coinciden en otras dos cuestiones: la madre es en la abrumadora mayoría de los casos la víctima; y el problema se está feminizando, a la vista del aumento de casos de hijas agresoras.

“Para mí, el mayor error que he cometido fue intentar ser su amiga en vez de su madre”, prosigue María. “Queremos ser tan amigos de los hijos y darles tanto. Ese ha sido otro error mío, darle todo lo que yo no he podido tener, porque vengo de una familia humilde”.

Otra perspectiva

Disimulado bajo una capa de negligencia, abuso de confianza en el plano económico o mediante pequeños desprecios como falta de atención, el maltrato a personas mayores, a los ancianos, ha ido creciendo sigilosamente en Honduras en los últimos años.

Con el silencio de las víctimas como cómplice y sin cifras oficiales del número de ancianos en situación de riesgo, los expertos alertan de un aumento importante del maltrato en este colectivo. Solo por casos de violencia doméstica, se atendieron unos 13,000 casos a nivel nacional hace tres años, de los cuales 1,212 fueron denuncias de hombres en contra de las mujeres, el 7,8 % más con relación al año precedente.

Lo cierto en que, en los dos últimos años, la violencia entre hijos contra padres y abuelos no puede obviarse. Es algo que enfrentamos, aunque no trascienda como las cifras de la inseguridad. Alrededor del 20 y 25 por ciento de las denuncias que entran a la Fiscalía del Consumidor y la Tercera Edad, corresponden a delitos relacionados con violencia física y psicológica hacia el adulto mayor.

Estas, son denuncias que tienen que ver, específicamente, con abandono y pleitos en el núcleo familiar en el cual se incluye la violencia psicológica y física que a veces, hasta por años han venido soportando los familiares en edad adulta. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que no muchos se atreven a denunciar.