En incertidumbre ante una hecatombe mundial

Por JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

Posiblemente, nunca antes, el mundo ha sido presa de la incertidumbre como ahora. Hace un tiempo eran más predecibles acontecimientos. Había tiempo de maniobrar como dicen los estrategas, para evitar que las cosas derivaran en situaciones negativas para sociedades, naciones o pueblos. Ahora, por la velocidad de las comunicaciones, la supresión de los “bloques” sustituidos por la multipolaridad, hace que nada sea seguro, porque todo está sujeto a la imprevisibilidad de las volátiles conducta humanas, al juego de los intereses de la múltiples naciones y movimientos contradictorios que se mueven en el mundo. El terrorismo, con la cara cubierta y desde la sombra, puede atacar en cualquier lugar, provocando muertes y dolor en términos de segundos. Pareciera incluso, que lo imprevisible, estuviera asociado con el peligro y la muerte.

En conclusión lo imprevisible parece empezar a imponerse en el mundo. En la medida en que la nación líder, los Estados Unidos tiende a aislarse, reclamando que los otros provean a su defensa; y que, privilegie lo suyo por encima de lo global, el mundo se vuelve más inestable e inseguro. La misma llegada de Trump al poder dentro de menos de una semana, tiene al mundo con los nervios de punta. Los politólogos expertos en sucesiones presidenciales, no encuentran precedentes para comparar lo que va a ocurrir el próximo veinte de enero en Washington. Trump, inquilino de la Casa Blanca para los próximos 4 años, todavía no se ha enterado que es el líder del mundo. Y que, tiene en sus manos el mayor de los poderes nucleares sobre la tierra. Sigue comportándose como el candidato republicano –repudiado por los medios de comunicación, los artistas y hasta los principales dirigentes republicanos– dispuesto a entrar en la pelea callejera, con todo el que desde la otra acera, le quede viendo mal. Usando la tecnología moderna, responde con “tuits” al que le cuestione. Acaba de hacerlo con una artista de cine que, en los Globos de Oro, hizo una mención de un comportamiento suyo en que, se burló de la minusvalía de un reportero de uno de los grandes diarios de la capital de su país. El presidente electo, sin consideración a su condición, le respondió a la artista en forma que no haría un buen político. Uno mejor que él, la habría ignorado.

Esto tiene crispado al mundo, esperando reacciones violentas, sin el uso de los recursos de la diplomacia, en los momentos en que se produzcan las inevitables diferencias de visiones e intereses, entre las naciones. Se trata al fin y al cabo, de quien será dentro de menos de una semana el Presidente de los Estados Unidos que aunque controlado por la legislación interna, tiene hacia el resto de las naciones, el poder de hacer la guerra. En este riesgo, priva la ansiedad y la incertidumbre.

Estados Unidos puede provocar la guerra donde quiera y cuando quiera, por las razones que estime que afectan sus intereses. Y, como ocurre, que hay por lo menos 15 naciones con potencial nuclear, la posibilidad de una hecatombe en que se comprometa la vida de la mitad del planeta, es mayor que, incluso octubre de 1962, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron a punto de llegar a la guerra por los cohetes instalados en Cuba. No se produjo la guerra nuclear, porque había el criterio en los líderes que el que disparara primero causaría daño; pero sería severamente afectado por el país al que hubiera atacado. Que le respondería con las mismas armas. Es decir que la opción de que uno se impusiera sobre el otro, se redujo a cero. La comprensión de tal riesgo, llevó a los líderes de la Unión Soviética y de USA a dar pasos hacia el desarme, vía la destrucción de una parte del armamento nuclear.

Ahora, con un hombre tan impredecible, que no respeta las reglas, solo cuando le favorecen; que está dispuesto a imponer su machismo a todo el planeta, mientras se atrinchera; el riesgo de una crisis nuclear es de una alta probabilidad. Especialmente si Trump, no es controlado por el entorno militar, encabezado por hombres equilibrados que saben los riesgos que tiene el lanzar un ataque en contra de Rusia y de China. Incluso de Corea del Norte, que también tiene en su gobierno un hombre inestable, dominado más por las emociones que por la razón.

México y nosotros, estamos doblemente amenazados. Tanto por los enemigos de los Estados Unidos, como por este país que, bajo Trump la emprenderá en contra de nuestros compatriotas que, expulsados por la miseria, ingresan ilegalmente a su territorio y sostienen la economía nacional. Estas dos incertidumbres, orientarán nuestras vidas en los próximos cuatro años.