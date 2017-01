Su sonrisa y su odontólogo

By :

Para todos, el ser poseedores de una atractiva y bonita sonrisa debería ser muy importante, ya que no existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión y esto es válido no solo en la vida profesional sino en la vida social y personal de cada quien.

Tener una bonita sonrisa es sinónimo de buena salud, de buen cuido personal, es un factor importante que ayuda por ejemplo al éxito en una entrevista de trabajo, pues en la selección de personal, una sonrisa agradable es clave y puede transmitir carisma, alegría, naturalidad, honestidad, cercanía y seguridad, todos atributos deseables en un profesional; esto funciona de igual manera para los que trabajan en diferentes áreas, pues esas características son igualmente valiosas al entrevistarse con un cliente, con un superior, con sus colegas, con el equipo que le toca liderar, al dictar una conferencia, al presentar las noticias en un canal de televisión, o en un programa de entrevistas, en fin, prácticamente en todas sus relaciones y en la mayoría de sus actividades personales y profesionales.

Su sonrisa es un factor clave, inclusive a nivel subconsciente; citamos otro ejemplo para mayor claridad: a la hora de votar y marcar debajo de una foto, y tomar la decisión de elegir a alguien a quien personalmente no conocemos, una bonita sonrisa transmite las características arriba mencionadas y una sonrisa no cuidada, una sonrisa a medias o una cara seria e inexpresiva, puede transmitir enojo, fastidio, molestia, inseguridad, tristeza y dejadez de la imagen personal, características que no hacen atractivo a nadie.

Hoy en día, la estética dental ha dejado de ser considerada como un lujo, una vanidad o hasta un capricho, pues una bonita sonrisa es el broche de oro de la imagen personal, es parte integral de su carta de presentación, la armonía del rostro es resaltada por una sonrisa blanca y sincera y transmite buenas vibraciones a quienes están a su alrededor y como todo proceso, comienza con una visita al profesional de la odontología, es en esa primera visita donde se hace una evaluación del estado de su cavidad bucal, es decir, de sus dientes, de su lengua, sus encías, la parte interna de sus labios, la parte interna de sus mejillas y el paladar, luego generalmente se realiza una limpieza y comenzamos a reparar las caries en caso de tenerlas y seguimos adelante, reparamos las fracturas de los dientes, ajustamos la separación de los dientes, implementamos tratamientos restauradores de higiene eliminando la halitosis, hasta llegar a la sonrisa, cuidando detalles como el color, la forma, el alineamiento de los dientes con el objetivo adicional y extremadamente beneficioso de rejuvenecer el rostro de los pacientes.

La mayoría de estos tratamientos pueden realizarse en una sesión única con excelentes resultados.

Una vez logrado el objetivo de la sonrisa perfecta, nuestros pacientes nos preguntan ¿cómo mantenerla?, ¿cómo pueden mantener sus dientes y encías sanos? Con gusto le orientaré en este sentido, elimine la placa dental con un simple cepillado, suave y en todos los dientes, hágalo un mínimo de dos veces al día, ideal justo después de cada comida, ayúdese con hilo dental para sacar los restos de los alimentos donde no llega el cepillo dental que idealmente debería de ser de cerdas suaves y puntas redondeadas.

En Honduras hoy en día, somos capaces de brindar a nuestros pacientes una atención del mejor y más alto nivel, haciendo tangibles los sueños de nuestros pacientes, utilizamos para ello tratamientos y aplicaciones vanguardistas como ser blanqueamiento dental, ortodoncia funcional inmediata, carillas de porcelana, prótesis e implantes, dedicando nuestro esfuerzo a la mejor conexión entre la funcionalidad y la estética.

Todos los procedimientos descritos en este artículo los examinaremos próximamente uno por uno en detalle, mientras tanto le invito amiga y amigo lector a tomar una de las mejores decisiones para este nuevo año 2017, visite a su odontólogo, mejore su sonrisa y sea más feliz.