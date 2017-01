Menores, las nuevas “armas” de la extorsión

Por LUISA AGÜERO

Hace dos semanas, en un operativo realizado en La Lima, se detuvo a varios integrantes de grupos criminales y, con ellos, a un menor de 10 años quien se encargaba de recaudar el dinero ilícito en pequeños negocios de la zona.

Las denuncias son moderadas y los operativos constantes para desarticular bandas dedicadas a extorsionar a empresarios y otros pobladores en el Valle de Sula. “Lo preocupante es que ahora usan niños que hasta se confunden con los clientes porque nadie va a desconfiar de ellos”, expresó la propietaria de un pequeño negocio que pidió mantener su nombre en la privacidad por temor a que atenten contra su vida.

Más de un centenar de personas le aseguró a la Policía que son víctimas de extorsiones. Y como agravante, en la mayoría de los casos los malvivientes utilizan niños o sino, recurren a muchachas agraciadas para incursionar en el proceso delictivo. En lo que va del año, se ha detenido a integrantes de unas 14 bandas dedicadas a ese flagelo que ha dejado una secuela de millonarias pérdidas materiales y humanas en Honduras.

“Los extorsionadores mandaban al infante quien llegaba con el pretexto de buscar “chicharrones”. Así inicia la extorsión aquí. El delincuente sabe que los niños están casi inmunes a las penas de las leyes. Es terrible que un menor sea inducido a ser parte de este nefasto ciclo que siempre termina mal”, explica un integrante de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).

Y los casos pululan en las calles, o en la zona comercial por excelencia en uno de los municipios del Valle de Sula. Es allí, donde los pandilleros usan a los niños, y nadie repara en ellos. Nos dijeron que otro menor y una niña de 12 años habrían sido obligados a ser parte de pandillas, pero esa versión no fue confirmada por las autoridades. “Nunca pensé que una cipota me llevaría un mensaje terrible para amenazarme de muerte”, expresa un ciudadano con quien tuvimos la oportunidad de conversar antes de su viaje a Estados Unidos. “Ganó ese tal Donald Trump y no sé qué puede pasarme en el camino pero aquí ya no puedo vivir más lamentó”.

“La güirra hizo como que venía a comprar… creo que me compró unos churros… de repente le sonó un celular que traía en una bolsita. Lo contestó y me dijo: “es para usted, le llama mi mami”. Yo pensé que me iba a decir los comprados que necesitaba (y que se los diera a la niña), pero no: era la voz de una mujer ronca que me dijo que yo ya estaba bien vigilado y que ese servicio me iba a costar 3,000 lempiras al mes”, nos contó decepcionado.

Por las mismas razones tuvo que cerrar su pequeño negocio y salir, prácticamente, huyendo de la tierra que lo vio nacer. Pero antes de irse, le habría entregado más de 24 mil lempiras a esa niña durante ocho meses, un tiempo en el cual, asegura, no tuvo vida. Eso lo marcó. Después todos los niños que veía entrar le inspiraban miedo, y por ese mismo temor no le decía nada a la Policía. “Además, qué le pueden hacer a un niño… creo que nada. Era una niña que ni yo conocía, no siempre mandaban a la misma”, recordó.

Estos casos y los cientos que se sumaron a la lista, en los cuales coincidía el hecho de que un menor había iniciado el proceso de extorsión, provocaron que se hiciera una campaña para promover las denuncias y los resultados, hasta el momento, han sido positivos pero el trabajo es intenso. Si bien es cierto, no se ha dado seguimiento a los casos, las gestiones ejecutadas se convierten en un espacio de medición de la incidencia.

“En el caso de las extorsiones, no es que hayan incrementado de un año para otro, porque siempre han estado allí. Lo que pasa es que la gente no confiaba en las instituciones de Seguridad. El hecho de que ahora se presenten más casos, significa que la gente está confiando más en las autoridades”, nos dijo un oficial de la FNA.

Las detenciones refuerzan este hecho y se confirma que muchas víctimas fueron extorsionadas por años, sin que alguna institución le diera seguimiento. Ahora, con mucha prudencia, se están investigando los casos, en espera de que las cifras se vayan reduciendo.

¿Qué dicen los operadores?

En los últimos tres años, desde la Fiscalía de la Niñez, se ha notado una disminución en los casos de menores infractores. De hecho, el año pasado, la participación de niños y adolescentes en ilícitos logró reducirse en 50 por ciento con relación a 2015.

Además, de los más de 600 casos registrados en 2013, en comparación con 2014 hubo menos de 400 y para 2015 decreció la cantidad con el reporte de 300 aproximados bajo seguimiento. La cifra reseñada en 2016 da cuenta de 41 casos.

¿Y las causas? “La desintegración familiar continúa siendo el factor principal de este problema, pero sin duda, el trabajo que se ha estado ejecutando, ha dado muy buenos resultados y una prueba de ello son las estadísticas”, dijo uno de los operadores de justicia a quien abordamos en una escena de crimen.

Por otra parte, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, destaca que, con la validación de nuevos programas alternativos para la privación de libertad en adolescentes infractores, el porcentaje actual podría decrecer aún más.

El estado de indefensión y de barbarie en que se encuentran nuestros niños se cuantifica así: Tres menores de edad mueren violentamente cada día en nuestro país. Un número cada vez mayor de infantes viven en los cinturones de miseria a merced de todo tipo de vejámenes; o en las calles, donde están expuestos a ser violados, absorbidos por las drogas o caer en las redes de los grupos criminales.

Es una tragedia que en nuestro país, el tejido de la familia esté casi destruido, que se haya perdido todo el valor de esta célula social y que la misma existencia de los niños esté amenazada. En las últimas décadas ha proliferado la aprobación de leyes elaboradas con el espíritu de reivindicar los derechos de los niños y de garantizar su cumplimiento, así como la vigencia de tratados que tutelan el bienestar de este sector poblacional.

Pero lo que encontramos hoy día es un terrible deterioro de los principios morales y la pérdida de las raíces que llevan al respeto a la vida y a la autoridad de los padres de familia. Literalmente, Honduras está perdiendo su nueva generación, su bono demográfico y la fuerza transformadora que reside justamente en nuestros niños. Las instituciones obligadas a proteger los derechos de la niñez han desviado las iniciativas de acción a favor de nuestros menores de edad.