No por ser tan pequeño

Por Rodrigo Wong Arévalo

LA EXPERIENCIA DE TAIWÁN NO ES ÚNICA, MÁS BIEN ES UNA FORMA DE VIDA MUY PARECIDA AL RESTO DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS, CARACTERIZADOS POR SU ENTREGA AL TRABAJO, POR SU ENORME AFECTO A LA EDUCACIÓN Y SU DEFINICIÓN PRECISA DE LA PRODUCTIVIDAD, ES DECIR HACER LAS COSAS CON GRAN SENTIDO DE RESPONSABILIDAD Y CALIDAD.

Hace años venimos escuchando de algunas personas, funcionarios y particulares, la expresión que Honduras debe entablar relaciones con China Continental, dado que mantenernos solo de la mano con Taiwán no es negocio, siendo un país muy pequeño en territorio y en población. Existe la idea de que hay que dejar a un lado a Taiwán para abrirnos por completo a la China Continental, por el gran tamaño de este país en territorio y población. Y es bueno hacer consideraciones ajustadas no solo al principio de la conveniencia, porque en este sentido no representamos ningún atractivo para la China Continental, que en materia de expansión siempre busca hacer negocios con los grandes países, en los cuales hay muchos rubros que Honduras no tiene y por lo tanto somos una nación de poco interés para el gigante asiático.

Esa idea de que si le damos la espalda a Taiwán, será celebrada por los chinos continentales, no responde a la realidad; China Continental baraja sus intereses con países como Brasil, Colombia, México y Venezuela, donde hay petróleo y una cantidad enorme de materias primas que no tenemos en Honduras. En cambio, Taiwán, que efectivamente aunque es una potencia económica, no tiene el tamaño ni la población de China Continental, es un país que brilla por la planificación adecuada, tanto en la productividad como en la competitividad, que son los dos factores fundamentales en los que Taiwán ha basado su progreso indetenible, gracias también al sistema educativo con un alto nivel de calidad.

Taiwán no tiene la trayectoria milenaria de China Continental, su población está formada por inmigrantes de tierra firme que huyeron del régimen comunista de Mao Tse Tung para fundar una República china democrática, y al cabo de la última mitad del siglo pasado, había superado la pobreza para convertirse en una próspera nación, que después de desafiar el acoso a que la sometió el régimen comunista de Pekín, gracias al liderazgo firme de su líder Chiang Kai-shek, logró enfilarse en una ruta de prosperidad, basados en la imperiosa necesidad de una educación que inculcaba en los niños y jóvenes el modelo de vida que hiciera de los habitantes de la isla una población sin más capas sociales que no fueran personas que vivieran de una forma equitativa, con un alto espíritu de sacrificio para formar un gran país.

La experiencia de Taiwán no es única, más bien es una forma de vida muy parecida al resto de los países asiáticos, caracterizados por su entrega al trabajo, por su enorme afecto a la educación y su definición precisa de la productividad, es decir hacer las cosas con gran sentido de responsabilidad y calidad, en pocas palabras, bien hechas los resultados están a la vista, hoy Taiwán es una potencia a pesar de su tamaño en territorio como en población, lo cual desdice los argumentos que tratan de minimizar la importancia que tiene como país aliado. Cuando más bien debería ser motivo para tomarlo de modelo, para hacer del nuestro, un país productivo y competitivo, que es la correlación que mueve las fuerzas de un país y hace que los habitantes pongan en práctica el empeño indispensable para tener un país en constante evolución, de manera que no incurra en el riesgo de quedarse rezagado.

En Honduras seguimos con la mentalidad equivocada de que solo la gran inversión extranjera nos salvará, esa inversión es importante sin duda, pero más importante es la actitud que debemos adoptar los hondureños sobre los temas vitales que determinan la buena marcha del país. Es importante el desarrollo institucional, una educación con calidad, una atención de salud que determine el mejoramiento de vida de los hondureños, y un estímulo real al crecimiento económico. Honduras necesita replantear estrategias nacionales que no han sido ocupación de los gobiernos, y es preciso que la clase política reconozca que en el actual gobierno, se han tirado líneas que hace tiempo debieron haberse contemplado, y que tienen el reconocimiento de la comunidad internacional. Cerrar los ojos ante estos logros no es de buenos políticos, y la gente ahora lo que menos acepta es que se le quiera tener como una masa ignorante.

Tener la visita de la señora presidenta de Taiwán, doctora Tsai Ing Wen, es la continuidad de una buena relación con un país pequeño pero grande en la dimensión más importante que puede tener un país, cual es su gran actitud para desafiar su pequeñez territorial, como es su espíritu competitivo con una alta productividad que lo hacen ver como un país que es un verdadero fenómeno. En este sentido, nuestra relación con Taiwán, deja múltiples rendimientos, que van desde aprender de un país pequeño pero pujante, hasta llegar a ser un país vigorizado por la dignidad, que es lo que lo hace ser un pequeño gigante.