Tratamiento fiscal diferenciado

Por JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

No hay nada más injusto que tratar a los desiguales, como si todos fueran iguales. El mejor ejemplo es el relacionado con la aplicación de medidas fiscales, sin diferenciar el tamaño y capacidad de las empresas; e ignorar que, la composición del universo productivo, está integrado, en un 75 %, microempresarios, llamadas por los técnicos como cuenta propistas.

Los vendedores de los mercados, no pueden ser tratados con los mismos parámetros que la Cervecería Hondureña, la Tabacalera Hondureña, La Colonia y Walmart. Aquellos, aunque obtienen beneficios, no lo logran en la misma proporción que estas. Mientras en las grandes empresas hay una diferenciación entre el capital y los trabajadores, en el llamado sector de la economía informal o subterránea, el dueño de los recursos es el trabajador o sus familiares. Y su subordinación al mercado, es muy particular: poca acumulación de activos, pago de altos costos del capital para operar e irregularidad jurídica. Además, no tienen sistemas contables y ninguna planificación. Viven del día a día.

Hemos indagado entre algunos empresarios modernos, a quienes hemos conocido participando como dirigentes de sus gremios, con mucho éxito la mayoría, sin descontar a aquellos que por diversas razones producida por la crisis que vivimos, han bajado de una economía próspera a operar, en la clandestinidad. Entre los primero hay alguna preocupación. Pero en términos generales, tienen capacidad incluso para enfrentarse – sin mucho ruido, aprovechando las fisuras de las leyes fiscales—a los cobradores estatales. Bien pagando lo debido; o contratando expertos para disfrazar operaciones y reducir la masa de lo imputable por el sistema tributario. En la cola de estos, hay algunos que no tienen esa capacidad. Y se han refugiado en la legalidad, dejando de tributar, mezclándose en la economía sumergida. Cuando les he preguntado cómo se sienten, dicen que muy bien. Que cuentan con todas las libertades, están más tranquilos, fuera de la ley. Y cuando les digo que el sistema está tan afilado que, no podrán evitar a los recogedores de tributos, me responden entonces, que se irán a otra parte, solo en el caso que los tentáculos del gobierno los toquen o los ahoguen. Entre los informales, por el contrario, el segmento superior, está contento pagando impuestos porque sienten que, se han graduado como empresarios y que al pagarle al gobierno, sienten que pueden exigirle.

Como esta situación, afecta a la totalidad del sistema económico, he indagado en el exterior, buscando fórmulas de cómo los sistemas tributarios han enfrentado el tema de la informalidad. Y los ejemplos son muy buenos. Incluso en el Ecuador, que ha servido de modelo para el nuevo sistema tributario en uso. El más interesante, es el que se practica en algunas ciudades chinas: los empresarios de la economía subterránea, pagan un solo tributo, una vez al año. Que se paga al final del periodo. Y no tiene que ver el volumen de ventas; ni mucho menos las utilidades. Igual para todos los que por el nivel de sus operaciones, forman parte de la economía informal. Y, tiene dos efectos: satisfacción porque no se sienten agredidos y cómodos porque el sistema tributario, los trata de forma diferenciada. Podríamos hacer algo así en Honduras, para mejorar la tributación, estimulando los esfuerzos del sector informal, animándolos con el mono tributo a que crezcan. Y en cierto tiempo, una vez graduados, tratarlos como se hace con los empresarios del sector formal de la economía. Creo que vale la pena considerar este ejemplo.