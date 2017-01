Noruega, el primer país del mundo en apagar la radio FM

By :

Noruega se convertirá este miércoles en el primer país del mundo en abandonar progresivamente la radio en frecuencia modulada (FM) y reemplazarlo por el sistema de transmisión digital de audio (DAB por sus siglas en inglés).

Según sus promotores, este nuevo estándar digital permitirá aumentar las emisoras y enriquecer contenidos por un costo ocho veces inferior a la FM, un sistema que se puso en marcha en Estados Unidos en 1945.

La provincia noroccidental de Nordland es la primera locación donde se realizó el proceso que luego se extenderá al resto del país durante todo el año. El apagado se hizo a las 11.11 hora local (10.11 GMT) en un acto celebrado en la biblioteca de Bodø, capital provincial, y en presencia del director general de la radiotelevisión pública NRK, Thor Gjermund Eriksen, que calificó el momento de “histórico”.

NRK y las otras grandes emisoras nacionales han sido los principales impulsores de este proyecto que pasó tres veces por el Parlamento desde su aprobación inicial en 2011 hasta ser adoptado finalmente el mes pasado. La iniciativa ha causado una gran polémica y bastante malestar en la población al considerar que el cambio es prematuro. La falta de receptores de DAB en muchos vehículos, lo que obliga a comprar un adaptador que cuesta entre 1.000 y 2.000 coronas (entre 110 y 220 euros) o adquirir otra radio; y que otros países vecinos hayan paralizado sus planes de apagar la FM son algunas de las críticas que ha recibido la medida.

Según un sondeo publicado por el diario Dagbladet en diciembre, el 66 % de los noruegos estaba en contra de la desaparición total de la FM, mientras que solo el 17 % estaba a favor. El estudio también reveló que el 74 % de la población ya tiene al menos un aparato que capta la señal digital pero en cambio sólo un tercio de los automóviles pueden captar el nuevo sistema. Las emisoras locales también han expresado su inconformismo y acusan a las autoridades de plegarse a los intereses de los grandes grupos.

“Es completamente estúpido porque no necesito más emisoras de las que ya tengo”, explica a la AFP Eivind Sethov, un jubilado de 76 años que vive en Oslo. “Es demasiado caro, espero que bajen los precios antes de comprar un adaptador para mi coche”, agregó. Pero de acuerdo con Ole Jørgen Torvmark, de Digitalradio Norge, no hay motivos para preocuparse. “Está claro que cuando hay un gran cambio tecnológico muchos se hacen preguntas y son críticos (…) pero la mitad de los oyentes ya está escuchando cada semana emisoras que antes no hubieran podido existir”.

Así funcionará:

El sistema DAB se difunde por vía hertziana, permite cubrir mejor todo el territorio, volver a escuchar un programa (podcast) y difundir más fácilmente un mensaje de alerta en caso de catástrofe o de situaciones de urgencia, afirman las autoridades noruegas. “La gran diferencia y la principal razón de esta gran mutación tecnológica es que queremos ofrecer una mejor oferta de radio a toda la población”, explica Torvmark.

Noruega, un país decididamente orientado hacia las nuevas tecnologías, lleva años preparando la transición y el DAB y la FM conviven desde 1995. Además 22 radios de ámbito nacional ya emiten en digital y todavía hay espacio para otras 20, cuando con la FM sólo podía haber un máximo de cinco cadenas nacionales.

El Gobierno asegura que la radio digital además de ampliar la oferta y la calidad de la señal permitirá a las principales emisoras ahorrarse unos 200 millones de coronas noruegas (22 millones de euros) al año al suspender la emisión en doble formato. Pero, para satisfacer en parte las peticiones de las radios locales, ha permitido que muchas de estas puedan seguir emitiendo en FM de forma provisional hasta 2022.

Los oyentes de Nordland podrán sintonizar desde hoy P4 y Radio Norge -principales emisoras comerciales nacionales- con un aparato receptor de DAB, aunque para escuchar los canales de NRK deberán disponer de uno que reciba también DAB+ (un estándar más avanzado). La elección de esta provincia como la primera en experimentar el apagón obedece a que su orografía es especialmente exigente desde el punto de vista técnico, por lo que puede servir de ensayo para el resto de provincias del territorio, que en su mayoría, es montañoso. De hecho, si Noruega es un país pionero en la digitalización de su radio es en parte por su topografía de fiordos y montañas y su población muy dispersa, que hace muy cara la difusión de emisoras en FM.

En Europa, países como Suiza, Gran Bretaña y Dinamarca están siguiendo los mismos pasos pero otros siguen rezagados. “Está tomando mucho tiempo”, lamenta Simon Spanswick, presidente de la Association for International Broadcasting (AIB), y denuncia que muchos países son contrarios al cambio digital para evitar el descontento de la población que tendrá que “invertir en nuevos equipos”.