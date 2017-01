Pesimismo y esperanza

By :

Por Juan Ramón Martínez

El año 2016, desafortunadamente, fue de muchas sorpresas e incertidumbres. La inmigración de los países pobres hacia los países en desarrollo, el repunte brusco del terrorismo, la lucha en oriente medio, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la crisis de Venezuela, la muerte de Fidel Castro y el triunfo de Trump en los Estados Unidos, han producido en dosis particulares, una nota de incertidumbre que afecta al mundo entero.

Al fin y al cabo, puede producir frenos al comercio mundial, realineamiento de los intereses de las grandes potencias, rupturas y aperturas de nuevas alianzas y nuevas guerras, sin que terminen las que están desangrando al mundo. Entre nosotros, el pesimismo y la ansiedad, es superada en parte por el entusiasmo del Presidente JOH, la alegría de la campaña electoral, y una que otra noticia que viene de Estados Unidos sobre la Alianza para la Prosperidad. Y especialmente las declaraciones del presidente del Banco Central de Honduras, que ha dicho que ve con mucho optimismo el gabinete –suponemos que la parte económica–, del futuro Presidente Trump de los Estados Unidos.

Por supuesto, Manuel Bautista ve el ángulo que le proporciona su experiencia con Wall Stret y el hecho que personas vinculadas a Gunter Saach hagan parte del gabinete económico. A nosotros, contrario a Bautista, nos llama más la atención el escogido para dirigir el Departamento de Estado y la modificación de una política exterior que seguía Estados Unidos desde la década de los setenta, especialmente con el Presidente Nixon, en el sentido de vincularse con China, para, frenar a la extinta Unión Soviética. Ahora las manecillas del reloj, se mueven en dirección contraria: acercamiento a Rusia –lo que afectará la seguridad de Europa– para frenar el crecimiento de China que, sin duda, ya ha empezado a volver sus ojos hacia América Latina, buscando aliados y haciendo inversiones que pueden provocar a la larga conflictos con los Estados Unidos.

Pero lo peor de todo es el recuerdo de la frase de Gramci, el gran pensador italiano que decía que, en tiempos de obscuridad, en los claroscuros, vemos las figuras grotescas que anuncian las crisis. Él fue testigo y anunció, el surgimiento de los fascismos que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Hitler fue adorado por las masas, las que empujó a una confrontación imposible, en donde la irracionalidad y el orgullo, llevaron al mundo a la más grandes sangría de su historia.

Nos preocupa aquí la pobreza, la devaluación del lempira, provocada por la disminución de las exportaciones sin lugar a dudas, y, lo más cercano y popular, el tema de las remesas. La ansiedad no las ha frenado. Todo lo contrario, las familias pobres de allá, apoyan más a las familias pobres de aquí. Pero no sabemos qué pasará con la política migratoria. En México no exhiben el optimismo de Bautista. De todas formas, en tiempos obscuros, vienen bien frases esperanzadoras como las del presidente del Banco Central. Necesitamos algo esperanzador para este año nuevo.