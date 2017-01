Los 22 dispositivos más influyentes de todos los tiempos.

By :

Motorola Dynatac

El Motorola Dynatac 8000x fue el primer te léfono móvil portátil cuando se lanzó en 1984. Marty Cooper, un ingeniero con Motorola en ese momento, demostró por primera vez lo que se considera la primera llamada telefónica pública desde una acera de la ciudad de Nueva York en 1973. (Fue un truco de PR y una humilde batalla épica: Cooper llamó a su rival más grande en AT & T). El Dynatac 8000x pesaba casi dos libras y costaba casi $ 4,000 cuando se lanzó al mercado.

Nintendo Entertainment System (NES)

La primera consola de Nintendo. El NES fue a los videojuegos lo que los Beatles fueron al rock and roll, resucitando el mercado una sola vez después de su lanzamiento en 1983. El NES anunció el dominio de Japón de la industria, estableciendo su imborrable interfaz y las ideas de diseño que puede encontrar su ADN en cada Consola.

Camaras Polaroid

La cámara Polaroid OneStep Land, llegó al mercado en 1977, rápidamente se convirtió en la cámara más vendida de Estados Unidos, por consiguiente del mundo. Estas fotografías de Polaroid dominaron los álbumes familiares en la década de los 80’s y la cultura pop enloqueció, con un atractivo color retro que hoy es celebrado por los entusiastas de aplicaciones de millones de dólares como Instagram.

Apple Macintosh

“¿Big Blue dominará toda la industria de computadoras? ¿Toda la era de la información?, ¿Fue George Orwell justo alrededor de 1984? “Así es como Steve Jobs presentó el anuncio de la llegada del Macintosh. Con su interfaz gráfica de usuario, un mouse fácil de usar y una apariencia amistosa, el Macintosh era la mejor esperanza de Apple para derrotar a IBM. Los altos costos y el exitoso software de Microsoft conspiraron para mantener a la Mac como la subcampeona permanente. Pero siempre estableció el estándar para la forma en que los seres humanos interactúan con las computadoras.

Sony Walkman

El Walkman de Sony fue el primer reproductor de música que combinó portabilidad, simplicidad y asequibilidad. Mientras que los discos de vinilo seguían siendo el formato de música más popular, el Walkman -originalmente el “Sound-About” en Estados Unidos- jugaba casetes mucho más pequeños y era lo suficientemente pequeño para caber en un bolso o un bolsillo. Se introdujo en el fenómeno del espacio privado en público creado por el efecto aislante de los auriculares. Funcionaba con pilas AA, lo que le permitía viajar lejos de las tomas de corriente. Sony finalmente vendió más de 200 millones de dispositivos, lo que superó el camino para el reproductor de CD y el iPod.

Sony Discmann

Siguiendo con el éxito del walkman, Sony dio a conocer este reproductor de CD portátil en 1984, apenas un año después de que la industria de la música adoptó el formato. El dispositivo y los reproductores de CD portátiles posteriores ayudaron al cassette de usurp de disco compacto como el formato de música dominante en los Estados Unidos en menos de una década.

Motorola Bravo Pager (Beeper)

Mucho antes de que los celulares se convirtieran en algo común, los beepers eran la manera de mantenerse en contacto en cualquier lugar. Los buscapersonas tempranos permitieron a los usuarios enviar códigos entre sí, como 411 para “lo que está pasando” o 911 para indicar una emergencia (por razones obvias). Los destinatarios de los mensajes responderían llamando al remitente por teléfono. El Bravo Flex, introducido en 1986, se convirtió en el buscapersonas más vendido en el mundo, según Motorola, dando a mucha gente su primer gusto de la comunicación móvil. Podría almacenar hasta cinco mensajes que tenían 24 caracteres de longitud. A principios de la década de 1990, tener un buscapersonas se convirtió en un símbolo de estado, allanando el camino para dispositivos de comunicación más avanzados como el buscapersonas de dos vías, el celular y, finalmente, el smartphone.

Philips N1500 VHS

A pesar de que tuvo un camino largo y sinuoso para el éxito del mercado masivo, el grabador de videocassette, o VCR, tuvo su inicio en 1972 con el lanzamiento de Philips de la N1500. Antes de la guerra del formato de BetaMax contra VHS, el N1500 registró la televisión en los casetes cuadrados, desemejante de los VCRs que alcanzarían éxito en el mercado masivo en los años 80. Pero con un sintonizador y un temporizador, el dispositivo Philips fue el primero en dejar a los adictos a la televisión grabar y guardar sus programas favoritos para más tarde. Pero ese tipo de conveniencia no era barato. Originalmente la venta en Europa por alrededor de £ 440, que costaría más de $ 6,500 hoy.

Nintendo Gameboy

Nintendo vendió más de 200 millones consolas. Un chunky, algo triste Buscando objeto de color blanco con botones de color cerise garish, Nintendo 1989 handheld inventó el moderno juego móvil. Su poder modesto y su pantalla anémica de 2,6 pulgadas obligaron a los desarrolladores a destilar la esencia de los géneros que se transmitían desde consolas. El resultado: un cambio de paradigma en el diseño de juegos móviles que ha influido en todo, desde la competencia portátil dedicados al iPhone de Apple.

Palm Pilot

El original Palm Pilot 1000 solidificó la informática portátil cuando se lanzó en 1996, allanando el camino para BlackBerry y, finalmente, el teléfono inteligente de hoy. La computadora “palmtop” venía con una pantalla táctil monocromática que soportaba escritura a mano y era capaz de sincronizar datos como contactos y entradas de calendario en las computadoras de los usuarios. Se generó una categoría de dispositivo conocida como “personal digital assistant”, o PDA. No fue el primer dispositivo de este tipo -el Newton de Apple lo precedió- sino que fue el primero que la gente quería y compró en masa.

Video grabadora JVC

La videocámara hizo tanto para cambiar el mundo de 1983 a 2006 como lo hizo para grabarlo. Y aunque el video grabadora JVC de 1984 no fue el primer modelo en el mercado, se convirtió en icónico cuando Marty McFly lo arrastraba en 1985’s Back to the Future. El modelo rojo rubí fue el primero en integrar el tapedeck en la cámara. (Anteriormente, los videógrafos caseros tenían que usar un periférico similar a una bolsa que alojaba el cassette). Finalmente, las videocámaras fueron desplazadas por cámaras de video Flip Flip de almacenamiento de memoria flash y, posteriormente, por teléfonos inteligentes. Pero su impacto vivirá para siempre, como las películas que capturaron.

Blackberry 6210

BlackBerry hizo gadgets de bolsillo para acceder al correo electrónico en movimiento antes del 6210, pero este fue el primero en combinar la experiencia de navegación y correo electrónico con la funcionalidad de un teléfono. El 6210 permite a los usuarios verificar el correo electrónico, realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, administrar su calendario y mucho más desde un solo dispositivo. (Su predecesor, el 5810, requirió a los usuarios para conectar un auricular con el fin de hacer llamadas.) En total, el 6210 fue un paso fundamental para los dispositivos móviles. Seguido por la fiebre de Blackberry en el 2009 con mejoras en su sistema operativo y variedad de modelos.

DJI Phantom

Los drones pequeños pronto estarán entregando nuestros paquetes, grabando nuestros encuentros familiares y ayudando a los primeros en responder a encontrar personas atrapadas en un desastre. Por ahora, son en gran medida juguetes para aficionados y videógrafos. La firma china DJI hace la más popular del mundo, la línea Phantom. Su última versión, el Phantom 4, utiliza la visión por ordenador para ver y evitar obstáculos sin intervención humana. Eso hace que sea más fácil para los pilotos novatos volar uno, haciendo los drones más accesibles que nunca.

Apple iBook

Los acabados en plástico del iBook, de colores brillantes, pueden parecer anticuados, pero fue el primer portátil que ofreció redes inalámbricas. El portátil orientado al consumidor de Apple, por su tecnología, se convirtió en un negocio serio. La revelación del producto era un ejemplo clásico del showmanship de Steve Jobs en su mejor momento. Mientras cargaba una página web y mostraba la pantalla del ordenador en la conferencia MacWorld de 1999, el cofundador de Apple levantó la computadora de su mesa y caminó por el escenario. La multitud rugió en aprobación. En un gesto, mostró que Wi-Fi estaba aquí para quedarse.

Nokia 3210

Con más de 160 millones vendidos, el Nokia se convirtió en un bestseller para la compañía finlandesa. El 3210 hizo algo más que introducir el teléfono móvil a nuevos públicos. También estableció algunos precedentes importantes. El 3210 es considerado como el primer teléfono con una antena interna y el primero en venir con juegos como Snake precargado. Los críticos de Gadget incluso elogiaron el teléfono más de 10 años después de su lanzamiento por su larga duración de la batería y su clara recepción.

Nintendo Wii

La pequeña caja blanca de perlas de Nintendo, lanzada en 2006, y que los usuarios se involucraron con las varitas de control de movimiento, tenían mamás y papás y abuelos y abuelas fuera de sus asientos y swinging palos de golf virtuales o baile. Ningún sistema de juego ha hecho más para ilustrar el atractivo omni-generacional del entretenimiento interactivo.

Sony Playstation

Ha sido la obsesión de Sony con la compactación de tecnología de punta en cajas elegantes y asequibles, y luego hacer todo ese poder fácilmente accesible a los desarrolladores, eso hizo de la familia PlayStation un ícono perdurable de la sala de estar. Parte del triunfo de Sony fue simplemente leer las demográficas hojas de té: La compañía comercializó el PlayStation como un sistema de juego para adultos para los niños que literalmente habían crecido jugando Atari y juegos de Nintendo. Y eso ayudó a impulsar el sistema original, lanzado en 1994, a ventas meteóricas, incluyendo el récord Guinness de PlayStation 2 para la consola más vendida de todos los tiempos, un récord incluso de Wii de Nintendo no ha llegado a punto de romper.

Toshiba DVD

Los fabricantes de aparatos electrónicos ya estaban jugando con el almacenamiento óptico independiente a principios de los años noventa, pero el primero en comercializar fue el reproductor de DVD SD-3000 de Toshiba en noviembre de 1996. Obsoleto ruidoso, la cinta magnética propensa al enredo, el reproductor de DVD hizo posible ver películas digitales crujientes de un pequeño plato de sólo 12 centímetros de diámetro.

Apple ipad

El lanzamiento del iPad en el 2010 provocó una serie de titulares cuestionando si la tableta reemplazaría la computadora portátil como la computadora personal más importante. El iPad de Apple no era la primera tableta, pero era radicalmente diferente de lo que había antes. Los dispositivos anteriores, como el GriDPad y Palm Pilot, tenían pequeños touchscreens los usuarios tenían que operar con un lápiz óptico. Microsoft reveló una tableta que funcionaba con Windows XP en 2002. El problema, sin embargo, era que estos dispositivos no tenían interfaces que eran adecuadas para el tacto, y que a menudo eran tardadas y más grande que el iPad. Apple vendió 300.000 iPads en su primer día en las tiendas, igualando aproximadamente los números del primer día del iPhone, y ha pasado a dominar el mercado.

Segway

El Segway es un ejemplo definitorio de transporte de “última milla”, una vespa eléctrica diseñada para hacer que el caminar sea obsoleto. Recientemente, la idea ha sido algo revivida por la aparición de los llamados tableros hover, que ahora también están entrando en una especie de crepúsculo post-fad. El impacto simbólico del Segway superó en gran medida su éxito comercial. Las ventas unitarias nunca superaron la marca de seis dígitos antes de que la firma fuera comprada por un interés chino en 2015 por una suma no revelada.

Apple iPod

Había reproductores de MP3 antes de que el iPod, claro, pero fue el dispositivo blockbuster de Apple que convenció a los aficionados a la música para actualizar de sus reproductores de CD en masa. Al mismo tiempo, el iPod hizo que la piratería fuera más atractiva, permitiendo que la gente llevara sus bibliotecas de miles de canciones en sus bolsillos, mientras que también proporcionaba la industria de la música con iTunes Store, que se convirtió en el mayor minorista de música del mundo. La importancia del iPod se extiende mucho más allá de la música. Fue una introducción de una generación entera a los productos fáciles de usar de Apple y el marketing sofisticado. Estas personas iban a comprar MacBooks, iPhones y iPads en masa, ayudando a hacer de Apple la empresa de tecnología más valiosa del mundo.

Apple iphone

Apple fue la primera empresa en poner un ordenador realmente potente en los bolsillos de millones cuando lanzó el iPhone en 2007. Los teléfonos inteligentes habían existido técnicamente durante años, pero ninguno se reunió tan accesible y bellamente como el iPhone. El dispositivo de Apple inauguró una nueva era de teléfonos planos y con pantalla táctil con botones que aparecieron en la pantalla cuando los necesitabas, reemplazando los teléfonos gruesos con teclados deslizantes y botones estáticos. Lo que realmente hizo que el iPhone fuese notable, sin embargo, fue su software y la tienda de aplicaciones móviles, introducido más tarde. El iPhone popularizó la aplicación móvil, cambiando para siempre cómo nos comunicamos, jugamos juegos, hacemos compras, trabajamos y completamos muchas tareas cotidianas.