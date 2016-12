907 niñas convertidas en madres

By :

El embarazo en niñas destapa el drama que vive nuestro país, la estadística de 907 niñas madres de entre 10 y 14 años de edad en 2015 refleja una tragedia que sería mayor, la cifra podría duplicarse porque no existen datos contables de citas prenatales ni de consultas de las niñas embarazadas porque los familiares ocultan esa realidad y el Estado no cuenta con medidas para conocer a ciencia cierta sobre la claridad de la situación.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) muestra el caso de Honduras como alarmante por la falta de información sobre el tema.

El estudio revela que muchas niñas son abusadas sexualmente por un familiar, el parentesco no agrava la sentencia y la mayoría de crímenes quedan impunes.

Leila Díaz forma parte del equipo de CLADEM que lleva una estadística con cifras oficiales que no son reales, preocupa el hecho que dentro de la legislación nacional cuando ocurre incesto no existe un agravante al momento de dictar sentencia, si es que ocurre ya que muchos de estos delitos ni siquiera se denuncian por temor a acciones del depravado sexual.

“Para nosotras es sumamente importante evidenciar que no podemos ver el embarazo infantil forzado como embarazo en adolescente porque entonces invisibilizamos el problema, la niña no tiene esa conciencia del cambio que vendrá en su vida, las edades de iniciación sexual prematura no tiene que ver con los embarazos infantiles. En el caso de Honduras los índices de impunidad son de entre el 90 y 95 por ciento por varios factores, que agravan la problemática, desafortunadamente vemos que son pocas las niñas y sus padres o tutores y cuidadores que acuden al sistema a denunciar las violaciones sexuales y cuantas de estas denuncias las que culminan en una sanción y que esta sanción en realidad se cumpla, o en otros caso que a la niña le toque convivir con su agresor y asumir esa maternidad junto con su agresor y en ese sentido se dan esas tensiones dentro del núcleo familiar porque hubo una ruptura que va a ser permanente. Los abusos sexuales en muchos casos provienen de tíos, hermanos e incluso padres y personas cercanas al entorno familiar, el problema es que el espacio privado, el espacio de confianza resulta una amenaza para las niñas”.

Cada año, decenas de miles de niñas de América Latina y el Caribe quedan embarazadas contra su voluntad. Muchas de ellas son obligadas a continuar el embarazo debido a legislaciones restrictivas; presiones familiares, sociales o estatales; o por otros obstáculos como la falta de educación sexual o el acceso a métodos de prevención y se convierten en madres a una edad en que deberían estar jugando.

Para quienes utilizan enfoques demográficos o epidemiológicos, el número de embarazos infantiles es ínfimo comparado con el de los embarazos adolescentes. Sin embargo, para quienes trabajan con enfoque de Derechos Humanos, cada niña cuenta y cada caso de embarazo infantil forzado muestra una imagen de situaciones sociales que deben prevenirse y erradicarse se aspira a una sociedad con igualdad de derechos.

El caso de la niña Mainumby en Paraguay puso en evidencia la realidad de miles de niñas que quedan embarazadas por abusos sexuales, así como la presión ejercida por el Estado para que el embarazo llegue a término y la niña sea madre, a pesar de los riesgos para su salud y su vida. Asimismo, mostró la falta de programas gubernamentales específicos para atender esa realidad. Estos hechos obligaron al CLADEM a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y generaron entre las asociadas la necesidad de investigar esta situación en los demás países.

Participaron del estudio asociadas del CLADEM de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

La realidad de las niñas que viven embarazos y maternidades forzadas aún no ha sido visibilizada con la fuerza que amerita. Hasta la fecha, su situación queda englobada en las cifras y diagnósticos sobre embarazo y maternidad adolescente, a pesar de que tanto las causas como las consecuencias de los embarazos en niñas pequeñas son, en su mayoría, diferentes de las jóvenes.

A diferencia de lo que ocurre en la franja de 15 a 19 años, donde se registra una incidencia importante de embarazos debido a una iniciación sexual temprana, la mayoría de los casos de embarazos infantiles aparecen como producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia (abuso sexual incestuoso), conocidos, vecinos o extraños.

Las posibilidades de interrumpir legalmente un embarazo son nulas en varios países, como El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. En otros países, a pesar que la violación o los riesgos para la salud o la vida son causales que habilitan la interrupción del embarazo, en muchas ocasiones aparecen obstáculos para lograr la práctica. El acceso a anticonceptivos o a contracepción de emergencia puede ser difícil o imposible para una niña. Estas circunstancias conducen al embarazo forzado.

El embarazo infantil forzado tiene lugar cuando una niña (para este estudio, menor de 14 años) queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo.